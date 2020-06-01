В Москве неизвестный украл у женщины кошелек с документами

В столичную полицию обратилась женщина, у которой из сумки вытащили кошелек с крупной суммой денег.

По ее словам, инцидент произошел вечером в четверг, 28 мая. Она полезла в сумку за деньгами, но оказалось, что кто-то похитил бумажник. Ущерб оценивается более чем в 400 тысяч рублей - оказались украдены денежные средства в рублях и в иностранной валюте, а также удостоверение личности гражданина Казахстана и студенческое удостоверение Гарвардского университета. Кроме того, в кошельке находились две флешки с ценной информацией, сообщает KP.Ru.

Полицейские приступили к проверке по факту происшествия и поискам вора.