В РФ число детей и подростков достигло максимума за последние 10 лет

На первое апреля этого года в России проживали 146,7 миллиона человек. При этом доля постоянно проживающих в РФ детей и подростков в возрасте до 18 лет составляет 22,4% от общей численности россиян, свидетельствуют данные Росстата.

Это самая высокая доля детей в общей структуре населения страны за последние 10 лет. Для сравнения, в 2010 году дети и подростки составляли 21,4% населения, сообщает РИА Новости, ссылаясь на завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елену Егорову. По ее словам, на увеличение числа детей и подростков в России повлиял рост рождаемости в 2012-2017 годах.

Отмечают специалисты и изменения возрастной структуры этой группы населения. Так, доля малышей до четырех лет увеличилась до 28% (26,5% в 2010-м), а детей 5-10 лет - с 23,6 до 24,3%. При этом доля подростков 10-15 и 16-18 лет немного снизилась, но она будет нарастать по мере взросления сегодняшних малышей, отметила Егорова.