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Рубрика: Власть

Главный по уликам

В России скоро появится рейтинг экспертных организаций
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8171)
Судебно-экспертная палата РФ объявила, что в ближайшее время в нашей стране появится рейтинг судебно-экспертных организаций. Он будет перепроверяться ежегодно. Такого в России никогда не было.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Экспертиза требуется всем - простым людям в судебных гражданских спорах и судьям, когда слушается сложное дело. А где найти нормального эксперта, чтобы был грамотный и честный?

Фото: iStock
Судебно-экспертная палата запустила "горячую линию" помощи

Сейчас Палата впервые проводит всестороннюю комплексную оценку буквально всех судебно-экспертных организаций. Делается это по особой шкале, содержащей более 40 показателей и критериев.

Что входит в такую проверку? В Палате корреспонденту "РГ" объяснили, что анализируют и рассчитывают такие показатели, как экспертная эффективность, деловая репутация и финансовая стабильность организации. В палате уверены - итоги их проверки станут на сегодняшний день единственным инструментом для участников судопроизводства, позволяющим выбрать профессиональную организацию для назначения экспертизы.

На сегодняшний день отсутствуют инструменты, которые помогали бы судьям и следователям выбирать организации для назначения экспертизы. Нет ни единых критериев, ни принципов отбора

А еще в Палате уверены, что честное состязание покажет самим организациям, в чем их сильные стороны, а что нужно подтянуть. И мотивирует судебно-экспертные организации совершенствовать свою деятельность, повышать квалификацию экспертов, улучшать качество экспертизы . В общем, более добросовестно подходить к подготовке судебно-экспертных заключений.

Фото: iStock
Новая экспертиза МВД позволяет найти преступника спустя много лет

Судебно-экспертная палата России напомнила коллегам, что принимает заявки на участие в рейтинговании судебно-экспертных организаций до 15 июня 2020 года включительно. А вот итоги будут опубликованы на сайте Палаты после 1 июля. Принять участие в рейтинговании могут организации, занимающиеся судебно-экспертной деятельностью.

Исключения в приглашении поучаствовать в проверке есть - не допускаются организации, находящиеся на стадии ликвидации, стадии признания организации банкротом, стадии открытия конкурсного производства. Или если деятельность организации приостановлена. Подробности на официальном сайте Палаты.

Компетентно

Денис Шульженко, президент Судебно-экспертной палаты РФ:

- Организаций, оказывающих услуги в области судебно-экспертной деятельности, очень много. На сегодняшний день отсутствуют инструменты, которые помогали бы судьям и следователям обоснованно выбирать организации для назначения экспертизы. Нет ни единых критериев, ни принципов отбора.

По сути процесс назначения экспертиз в те или иные организации сегодня носит весьма субъективный и непрозрачный характер. Кроме того, в отсутствие механизмов отбора судебно-экспертных организаций увеличивается нагрузка на судей, которые должны "в ручном режиме" собирать информацию о репутации организаций, квалификации их экспертов и т.п. Разумеется, все это не способствует качественному судопроизводству.

Власть Работа власти Судебная система

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