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01.06.2020 13:34
Рубрика: Экономика
Проект: Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности

В России впервые запускается мультипликационный сериал про интеллектуальную собственность

Серия трехминутных анимационных научно-популярных фильмов об известных и малоизвестных фактах из мира интеллектуального творчества "IP Stories: истории из истории" была подготовлена специально для Ассоциации IPChain агентством комплексных коммуникационных решений Prophet совместно со сценаристом и драматургом, членом Академии российского телевидения, автором научно-популярных фильмов и книг Мариной Собе-Панек.
Фото: Представлено пресс-службой Ассоциации IPChain Фото: Представлено пресс-службой Ассоциации IPChain
Фото: Представлено пресс-службой Ассоциации IPChain

Мультипликационный сериал в частности расскажет об открытии реликтового излучения ранней Вселенной, о том, как появилась идея франций "прилепить" к германию через рений, кто и когда придумал циркулярную пилу. Зрители также узнают о том, как карантины прошлого повлияли на творчество Пушкина и исследования Ньютона, как Джеймсу Уатту удалось стать изобретателем, ничего не изобретая, и многое другое.

Фото: iStock
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Главным персонажем-рассказчиком цикла является фирменный герой Ассоциации IPChain - Горыныч. Это собирательный образ сферы интеллектуальной прав, каждая из его голов символизирует одно из направлений - авторские и смежные права, средства индивидуализации и промышленную собственность.

"Вся история человечества - это во многом история идей, которые стали импульсом к дальнейшему социально-культурному и экономическому развитию. Наш мир построен из кирпичиков интеллектуальной собственности, стоимость которой как экономического актива неустанно растет. И речь идет не только о всемирно известных патентах. Мы живем в эпоху пользовательского контента: ежедневно создается более 2,5 квинтиллионов данных, в интернет ежеминутно выгружаются сотни часов видео и миллионы фотографий. Пандемия наглядно показала его востребованность в коммерческом плане, - рассказывает генеральный директор агентства комплексных коммуникационных решений Prophet, член комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Евгения Дорофеева. - Однако несмотря на огромную роль интеллектуального творчества в нашей жизни, само понятие "интеллектуальная собственность" для большинства людей остается условностью. Через "Истории из истории" мы стремимся привлечь внимание, в первую очередь, молодых аудиторий к вопросам грамотного управления своим интеллектуальным капиталом: оформления права, монетизации и защиты от пиратства всех видов контента - будь то фото и видео в соцсетях, цифровой рисунок или программный алгоритм".

В общей сложности в рамках анимационного цикла "IP Stories: истории из истории" выйдет более 30 серий. Открывает цикл мультипликационный фильм о творчестве Пушкина во время первого холерного карантина 1830 года. Не секрет, что страшная эпидемия чумы в XIV веке дала толчок развитию мировой экономики и техническому прогрессу, а холерная изоляция великого русского поэта вознесла его на пик славы.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС / Сергей Гунеев/ РИА Новости
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"В нынешней ситуации многие люди не знают, чем себя занять. Пушкин, Ньютон, Боккаччо подают нам отличный пример того, чем себя занять на карантине", - отметила Марина Собе-Панек, автор цикла документальных фильмов "Жизнь замечательных идей" и соавтор книги "Уход за мозгом".

Как рассказала сценарист, лучше всего запоминаются яркие истории со своими уникальными интонациями и непростыми сюжетами: "Цель - заинтересовать, чтобы человек пошел "копать" дальше. Потому что трехминутный мультик - это одна маленькая фраза, но она может увлечь, пробудить любознательность в отношении даже таких, на первый взгляд, запутанных вещей, как интеллектуальная собственность. Хорошо, что у нас есть Горыныч. Три головы, которые по-разному мыслят, говорят, оценивают события. В наших мультиках у них даже возраст немного разный, хотя этого, конечно, в принципе быть не может. Но все это дает возможность рассказать каждую историю чуть-чуть иначе, сместить акценты, разнообразить интонацию. Так что скучно точно не будет".

Мультфильмы будут доступны на официальных платформах агентства комплексных коммуникационных решений Prophet в YouTube, Instagram, Facebook, а также на официальных коммуникационных каналах бренда IPQuorum и Ассоциации IPChain в Telegram, Instagram и Facebook.

Справка "РГ"

Агентство комплексных коммуникационных решений Prophet основано в 2017 году. Первое в России, специализирующееся на коммуникационном сопровождении проектов создания цифрового рынка интеллектуальной собственности (ИС). Официальный коммуникационный представитель уполномоченных государством российских обществ по коллективному управлению правами и Ассоциации IPChain. На текущий момент в клиентском портфеле агентства 35 российских и международных коммерческих и некоммерческих организаций сферы интеллектуальной собственности и креативных индустрий, в том числе из музыкальной, медиа, IT и киноиндустрий, сфер образования, культуры, науки и искусства.

Ассоциация IPChain создана в 2017 г. Соучредители - фонд "Сколково", ВОИС, НИУ ВШЭ, РСП, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), РАО, УПРАВИС, банк "Новый век". Организация ставит перед собой задачу создать всесторонние условия для перехода сферы интеллектуальной собственности на качественно новый уровень и сформировать цифровой рынок интеллектуальных прав и объектов интеллектуальной собственности посредством формирования международной блокчейн-инфраструктуры. IPChain - унифицированное решение, открывающее возможности сотрудничества с представителями различных отраслей экономики.

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