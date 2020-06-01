В России впервые запускается мультипликационный сериал про интеллектуальную собственность

Серия трехминутных анимационных научно-популярных фильмов об известных и малоизвестных фактах из мира интеллектуального творчества "IP Stories: истории из истории" была подготовлена специально для Ассоциации IPChain агентством комплексных коммуникационных решений Prophet совместно со сценаристом и драматургом, членом Академии российского телевидения, автором научно-популярных фильмов и книг Мариной Собе-Панек.

Мультипликационный сериал в частности расскажет об открытии реликтового излучения ранней Вселенной, о том, как появилась идея франций "прилепить" к германию через рений, кто и когда придумал циркулярную пилу. Зрители также узнают о том, как карантины прошлого повлияли на творчество Пушкина и исследования Ньютона, как Джеймсу Уатту удалось стать изобретателем, ничего не изобретая, и многое другое.

Главным персонажем-рассказчиком цикла является фирменный герой Ассоциации IPChain - Горыныч. Это собирательный образ сферы интеллектуальной прав, каждая из его голов символизирует одно из направлений - авторские и смежные права, средства индивидуализации и промышленную собственность.

"Вся история человечества - это во многом история идей, которые стали импульсом к дальнейшему социально-культурному и экономическому развитию. Наш мир построен из кирпичиков интеллектуальной собственности, стоимость которой как экономического актива неустанно растет. И речь идет не только о всемирно известных патентах. Мы живем в эпоху пользовательского контента: ежедневно создается более 2,5 квинтиллионов данных, в интернет ежеминутно выгружаются сотни часов видео и миллионы фотографий. Пандемия наглядно показала его востребованность в коммерческом плане, - рассказывает генеральный директор агентства комплексных коммуникационных решений Prophet, член комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Евгения Дорофеева. - Однако несмотря на огромную роль интеллектуального творчества в нашей жизни, само понятие "интеллектуальная собственность" для большинства людей остается условностью. Через "Истории из истории" мы стремимся привлечь внимание, в первую очередь, молодых аудиторий к вопросам грамотного управления своим интеллектуальным капиталом: оформления права, монетизации и защиты от пиратства всех видов контента - будь то фото и видео в соцсетях, цифровой рисунок или программный алгоритм".

В общей сложности в рамках анимационного цикла "IP Stories: истории из истории" выйдет более 30 серий. Открывает цикл мультипликационный фильм о творчестве Пушкина во время первого холерного карантина 1830 года. Не секрет, что страшная эпидемия чумы в XIV веке дала толчок развитию мировой экономики и техническому прогрессу, а холерная изоляция великого русского поэта вознесла его на пик славы.

"В нынешней ситуации многие люди не знают, чем себя занять. Пушкин, Ньютон, Боккаччо подают нам отличный пример того, чем себя занять на карантине", - отметила Марина Собе-Панек, автор цикла документальных фильмов "Жизнь замечательных идей" и соавтор книги "Уход за мозгом".

Как рассказала сценарист, лучше всего запоминаются яркие истории со своими уникальными интонациями и непростыми сюжетами: "Цель - заинтересовать, чтобы человек пошел "копать" дальше. Потому что трехминутный мультик - это одна маленькая фраза, но она может увлечь, пробудить любознательность в отношении даже таких, на первый взгляд, запутанных вещей, как интеллектуальная собственность. Хорошо, что у нас есть Горыныч. Три головы, которые по-разному мыслят, говорят, оценивают события. В наших мультиках у них даже возраст немного разный, хотя этого, конечно, в принципе быть не может. Но все это дает возможность рассказать каждую историю чуть-чуть иначе, сместить акценты, разнообразить интонацию. Так что скучно точно не будет".

Мультфильмы будут доступны на официальных платформах агентства комплексных коммуникационных решений Prophet в YouTube, Instagram, Facebook, а также на официальных коммуникационных каналах бренда IPQuorum и Ассоциации IPChain в Telegram, Instagram и Facebook.

Справка "РГ"

Агентство комплексных коммуникационных решений Prophet основано в 2017 году. Первое в России, специализирующееся на коммуникационном сопровождении проектов создания цифрового рынка интеллектуальной собственности (ИС). Официальный коммуникационный представитель уполномоченных государством российских обществ по коллективному управлению правами и Ассоциации IPChain. На текущий момент в клиентском портфеле агентства 35 российских и международных коммерческих и некоммерческих организаций сферы интеллектуальной собственности и креативных индустрий, в том числе из музыкальной, медиа, IT и киноиндустрий, сфер образования, культуры, науки и искусства.

Ассоциация IPChain создана в 2017 г. Соучредители - фонд "Сколково", ВОИС, НИУ ВШЭ, РСП, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), РАО, УПРАВИС, банк "Новый век". Организация ставит перед собой задачу создать всесторонние условия для перехода сферы интеллектуальной собственности на качественно новый уровень и сформировать цифровой рынок интеллектуальных прав и объектов интеллектуальной собственности посредством формирования международной блокчейн-инфраструктуры. IPChain - унифицированное решение, открывающее возможности сотрудничества с представителями различных отраслей экономики.