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01.06.2020 13:28
Рубрика: В мире

В США перенесли слушания по делу убившего афроамериканца полицейского

Текст: Юрий Когалов

Судебные слушания по делу бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, что спровоцировало массовые акции протеста и беспорядки по всем Соединенным Штатам, перенесены на неделю. Как передает ABC News, они состоятся 8 июня.

Причина переноса слушаний не называется, однако в правоохранительных органах округа, где расположена тюрьма, в которую поместили Човина, ранее высказывали опасения по поводу возможных инцидентов возле исправительного учреждения. К тому же США занимают первое место в мире по распространению коронавируса, и концентрация большого числа людей может привести к ухудшению ситуации.

Фото: AP Photo/John Minchillo
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Напомним, 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) четверо полицейских задержали Джорджа Флойда, которого заподозрили в использовании фальшивых денег. Во время задержания Човин надавил афроамериканцу коленом на шею, в итоге тот попал в больницу, где скончался. После появления в интернете видеозаписи произошедшего сначала в Миннеаполисе, а затем в других городах США начались массовые протесты, переросшие в беспорядки.

Виновного уволили из органов правопорядка, а затем арестовали. Сейчас его обвиняют в непредумышленном убийстве, хотя адвокат семьи погибшего считает, что дело надо рассматривать по более тяжкой статье. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.

Тем временем акции протеста распространились по всей стране. В 40 городах власти ввели комендантский час.

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