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01.06.2020 04:42
Рубрика: В мире

В Ухане впервые не выявлены бессимптомные носители COVID-19

В китайском городе Ухань, ставшем очагом эпидемии коронавируа, впервые за сутки не выявили ни одного бессимптомного носителя. Об этом сообщил городской комитет по вопросам здравоохранения.

Фото: Кэ Хао / Синьхуа
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В Ухане 31 мая было проведено более 60 тысяч тестов на COVID-19. "Впервые с момента публикации данных о бессимптомных носителях за сутки прирост новых случаев бессимптомного прохождения болезни равен нулю", - цитирует РИА Новости сообщение властей. Подчеркивается, что это очень значимый результат массового тестирования.

Напомним, ранее было объявлено, что в течение 10 дней в Ухане будет проведен скрининг всего населения на COVID-19. Такое решение было принято после того, как в городе выявили новые случаи заражения. Тестирование началось 14 мая. За 10 дней проведено более 6,5 миллиона тестов. Выявлены 189 бессимптомных носителей вируса.

Всего за время эпидемии Ухане было выявлено 50,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, почти 3,9 тысячи пациентов скончались.

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