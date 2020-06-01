Защитить детей от всех невзгод - долг нас, взрослых. Ведь несмотря на многочисленные достижения цивилизации, до сих пор миллионы детей по всему миру страдают от бедности, войн, болезней да и просто от банальной людской несправедливости.

Чтобы люди и страны не забывали об этом долге, чтобы забота о подрастающем поколении сопровождала нас в любых делах, семь десятилетий назад был учрежден один из самых теплых, искренних и человечных праздников - Международный день защиты детей. Кстати, инициатива о провозглашении 1 июня "детским днем" была предложена в 1949 году на Московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин, так что столицу России можно по праву считать родиной этого замечательного праздника.

В современном мире конкурентоспособна та страна, где живут интеллектуально развитые, духовно и нравственно богатые, деятельные, сознающие свое достоинство граждане. А все эти качества закладываются в детстве и юности. Страна будет завтра такой, каковы ее дети сегодня. Истина, подтверждаемая всем ходом истории.

Для России, нашего народа защита и воспитание детей всегда были одним из столпов, на которых держатся мораль, культура и мировоззрение.

Можно сказать, что бережное, душевное отношение к ребенку остается нашей непреходящей ценностью, которая на протяжении многих веков объединяет нас, дает нам веру в будущее, вдохновляет и помогает достигать новых высот. Об этом неоднократно говорил президент России Владимир Владимирович Путин, который уделяет вопросу поддержки российских детей особое персональное внимание.

Одна из предложенных поправок в Конституцию звучит так: "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России". Уверена, что эта инициатива найдет поддержку у подавляющего большинства наших граждан в ходе предстоящего всероссийского голосования. Принятие такой поправки повысит статус, значимость государственной политики в области детства и семьи.

Фактически предлагаемые изменения в Конституцию закрепляют продолжение курса, последовательно проводимого Российским государством на протяжении последних 20 лет. Важным этапом здесь стала Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, реализация которой привела к качественным сдвигам в этой сфере. На смену ей пришла программа Десятилетия детства на 2018 - 2027 годы, соответствующие мероприятия в рамках национальных проектов. Сегодня в их реализации участвуют федеральные органы власти, субъекты Российской Федерации, а также некоммерческие организации, общественники и волонтеры, что придает проектам по-настоящему общенациональный статус.

То, что социальные приоритеты государства не меняются ни при каких обстоятельствах, доказывают и беспрецедентные меры по поддержке семей с детьми, инициированные президентом России для смягчения последствий эпидемии коронавируса. Они включают в числе прочего прямые выплаты на каждого ребенка.

Но, конечно, никакие государственные меры, никакие выплаты и льготы не заменят ребенку ту заботу и любовь, которые он получает в кругу родных. Именно в семье, день за днем, шаг за шагом ребенок приобретает черты, которые останутся с ним на всю жизнь. Именно там он учится видеть разницу между честью и подлостью, правдой и ложью, вниманием и равнодушием. И в каждой конкретной российской семье уже сегодня создается будущее страны, воспитываются поколения, которым предстоит стать главной движущей силой России. От того, какое наследие мы передадим нашим детям и внукам, какие ценности и нравственные принципы вложим в их сердца, зависит и их собственная судьба, и судьба всей нашей большой и прекрасной земли.

Мы живем в мире глобализации, бурного развития науки и технологий, бизнеса. Однако научно-технический прогресс рождает не только новые возможности улучшения жизни людей, но и вызовы. Один из них - угроза доминирования технократического и прагматического мышления и поведения, когда во главу угла экономики, бизнеса, деятельности органов власти ставятся рациональность, эффективность, выгода.

Эти критерии, конечно, важны и нужны. Но они не должны быть самодовлеющими. Для жизни общества не менее значимо следование ценностям, на которых базируется наша цивилизация. Таких, как добро, справедливость, счастье, здоровье, забота о других и помощь им, гражданственность, честность, любовь к родине. Они придают смысл жизни людей, направляют научно-технический прогресс в русло прогресса социального.

Считаю очень важным, чтобы и общеобразовательная школа, и профессиональные учебные заведения нашей страны усилили внимание к формированию этих ценностей, делали их неотъемлемой частью духовного, нравственного облика детей, подростков, юношей и девушек. Бесспорно, для этого необходимо внимательно следить за тем, чтобы в самом процессе обучения должное место занимали гуманитарные, общественные дисциплины. Я имею в виду не только количество отводимых на них часов, но и качество их преподавания. В последние годы оно стало заметно лучше, тем не менее, как говорится, есть над чем работать. И в первую очередь - не ограничиваться учебниками, изживать назидательность, шире использовать возможности литературы, искусства, музеев, библиотек. Благо современные информационные технологии предоставляют для этого самый широкий простор.

В России защита детей - один из столпов морали, культуры и мировоззрения

Сегодня трудно переоценить воспитательную роль школы, педагогов. В нашем законодательстве прямо сказано, что "образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения". Президент Владимир Путин внес в Государственную Думу поправки в Закон "Об образовании в Российской Федерации". Он предлагает расширить понятие воспитания учащихся, дополнить, усилить его в части формирования чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда, к представителям старшего поколения. Рассчитываю на скорейшее принятие этого закона.

Как писал русский философ Владимир Сергеевич Соловьев: "Ведь вся прелесть детей для нас, особая, человеческая их прелесть неразрывно связана с предположением и надеждою, что они будут не то, что мы, будут лучше нас". И эта надежда обязательно сбудется, если относиться к детям с теплом и нежностью, продолжать делать все, чтобы жизнь каждого ребенка была счастливой и яркой, чтобы в ней не было места бедам и печалям, чтобы звонкий детский смех звучал в каждом доме.

С праздником! С Международным днем защиты детей!