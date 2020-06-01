Верховный суд разъяснил, кому и как следует платить за судебную экспертизу

Не совсем обычный спор про драку двух мальчишек пришлось изучать Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. После потасовки родители пострадавшего потребовали через суд с зачинщика драки и его родителей возмещение материального ущерба и морального вреда. Те вроде бы и не возражали заплатить, но Верховный суд РФ категорически не согласился с тем, за что и сколько брать с родителей маленького хулигана.

Разъяснения Судебной коллегии по гражданским делам со ссылками на соответствующие нормы закона могут оказаться полезны не только тем родителям, о которых шла речь в этом споре.

Эта история случилась в Уфе. Там в районный суд гражданин принес иск к несовершеннолетнему школьнику и его папе с мамой. В иске было написано, что его сын пострадал в драке со сверстником. Судя по заключению Бюро судебно-медицинской экспертизы республиканского минздрава, нанесенные мальчику в драке синяки были квалифицированы как "легкий вред здоровью". Истец попросил суд взыскать с драчуна 261 892 рубля материального ущерба. Плюс моральный вред в размере 300 000 рублей. А если драчун платить не сможет, то должны заплатить его родители. Те же заявили, что готовы возместить лишь расходы на лечение.

Районный суд стороны выслушал и принял такое решение: взыскать с мальчишки, "а в случае отсутствия у него доходов или иного имущества, достаточного для возмещения ущерба, - субсидиарно с его родителей" материальный ущерб - 103 779 рублей. Моральный вред суд оценил в 15 тысяч рублей. К этому суд добавил госпошлину - еще 3,5 тысячи - и расходы на проведение экспертизы - 55 444 рубля.

Если экспертизу назначил суд без просьбы участников дела, нельзя обязать людей платить за нее

Республиканский Верховный суд изменил это решение только в той части, которая касалась расходов на экспертизу. С родителей драчуна в пользу местного бюро судебно-медицинской экспертизы апелляция взыскала 22 177 рублей, а с родителей пострадавшего мальчика остаток - 33 266 рублей.

Обиженные истцы пошли в Верховный суд страны. Там жалобу изучили и сказали, что она "подлежит удовлетворению". Вот аргументы Верховного суда РФ.

Из материалов дела видно, что после драки мальчишек пострадавшему была назначена судебно-медицинская экспертиза. Она-то и признала легкий вред здоровью. Спустя полгода уже районный суд назначает такую же экспертизу в том же бюро. Вопрос о том, кто будет нести расходы за экспертизу, суд не поднимал.

Бюро судебной экспертизы спустя несколько месяцев отправило бумагу с результатами и ходатайство перед судом - решить, кто им возместит расходы - 55 444 рубля. Районный суд решил, что заплатить должен драчун, но если у него дохода нет, то его родители.

Вот с таким решением и не согласилась апелляция. По ее мнению, деньги экспертам за их работу по Гражданскому процессуальному кодексу должна платить проигравшая сторона. Но если иск о судебных расходах удовлетворен частично, деньги присуждаются истцу пропорционально той части исковых требований, в которых ему отказано. В нашем споре, по мнению местной апелляции, родители зачинщика драки платят 22 177 рублей медицинским экспертам за работу. А родители пострадавшего - 33 266 рублей. Вот с таким делением и не согласился Верховный суд РФ.

В Гражданском процессуальном кодексе (статья 88) говорится, что так называемые судебные расходы состоят из госпошлины и "издержек, связанных с рассмотрением дела". К таким издержкам относятся в том числе и суммы, подлежащие выплатам свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам (статья 94). Такие деньги предварительно вносятся на специальный счет стороной, заявившей такую просьбу. Если просят обе стороны, то они вносят деньги в равных частях. Но вот если назначение экспертов и прочие действия, подлежащие оплате, делает суд по своей инициативе, то расходы идут за счет федерального бюджета.

Верховный суд подчеркнул, что суд может освободить гражданина, видя его положение, от уплаты таких расходов, тогда и за них заплатит бюджет. Но по общему правилу стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны понесенные по делу судебные расходы. Если иск удовлетворяется частично, расходы возмещаются истцу пропорционально удовлетворенным исковым требованиям . А ответчику - пропорционально той части исковых требований, в которой истцу было отказано.

Из всего сказанного Верховный суд РФ делает вывод - в случае если вопрос о назначении экспертизы поставлен на обсуждение по инициативе самого суда, а не по ходатайству участников процесса, суд не может обязать этих граждан возмещать расходы на проведение экспертизы. За нее доложен платить бюджет.

В нашем случае райсуд решил взыскать с родителей обидчика ущерб частично. Апелляция же сказала - иск удовлетворен частично, значит, платят обе стороны. Но, по мнению Верховного суда, это решение неправильное. Вторая экспертиза была назначена по решению суда. Стороны назначения экспертизы не просили, но и не возражали. А кто за это будет платить, суд решать не стал. Значит, спор апелляция будет пересматривать, решил Верховный суд РФ.