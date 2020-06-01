Вирус дал импульс строительству новых коттеджных поселков в пригородах

По итогам года объем продаж загородной элитной недвижимости в Столичном регионе может оказаться на 15-20% выше, чем в прошлом году, считают в Knight Frank. При этом почти за три года в этом сегменте рынка не появился ни один новый проект. Сейчас у застройщиков есть 300 ликвидных предложений, с учетом текущих темпов поглощения это число сократится почти до нуля уже к концу 2021 года. Еще больший дефицит - на рынке организованной загородной аренды, подобные поселки не появлялись в Подмосковье уже более семи лет.

На рост спроса обратили внимание застройщики. "За последнее время к нам с предложениями разных форматов партнерства обратились несколько лидеров рынка многоэтажек, всерьез рассматривающих для себя диверсификацию бизнеса, связанную с выходом в малоэтажный, загородный сегмент", - говорит замгендиректора компании "KASKAD Недвижимость" Ольга Магилина. Вдвое выросло число более мелких инвесторов, которые стали рассматривать вложения в проекты малоэтажного формата. Если в последние пять лет экспертам компании поступало не более трех запросов в год на анализ целесообразности и разработку концепции загородного поселка, то только за два месяца самоизоляции их поступило уже пять, говорит директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. К 2022 году в компании прогнозируют выход до пяти новых высокобюджетных загородных проектов ежегодно. Преимущества будут у поселков со "встроенной" курортной инфраструктурой.

Крупные застройщики начнут выходить на рынок с масштабными проектами, если высокий спрос сохранится в течение по крайней мере полутора лет, полагает директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова, и предпосылки для этого есть. "В ближайшем же будущем объем предложения может пополниться не за счет масштабных поселков на 300-500 домов, а за счет клубных проектов на 15, максимум 20 коттеджей", - говорит она. Между тем оживление будет, скорее всего, лишь в окрестностях крупных городов, считает Магилина, поскольку спрос растет из-за страха инфицирования, а этот риск выше там, где высока плотность населения. Во многих регионах развивать загородное строительство девелоперам мешают невысокие доходы жителей, отмечает она.