Власти Австрии разрешили провести Гран-при 5 и 12 июня

Две гонки Формулы-1 откроют сезон 5 и 12 июля на автодроме в австрийском Шпильберге. Минздрав Австрии дал согласие на проведение соревнований, но только без зрителей. На трассе будут работать телевизионные бригады, обеспечивающие трансляцию.

- Концепция Гран-при за закрытыми дверями, представленная Формулой-1, удовлетворяет всем требованиям минздрава по борьбе с распространением коронавируса, - говорится в заявлении министра здравоохранения Рудольфа Аншобера. - Она подразумевает жесткие санитарные меры, регулярные тесты и обследования для персонала автодрома и команд. Как и в случае с моделью проведения матчей футбольной Бундеслиги, которую мы рассматриваем в качестве образца для командных видов спорта, это очень специфичные правила, обеспечивающие высокий уровень защиты.

Чтобы компенсировать поздний старт сезона, отмены и переносы гонок из-за пандемии коронавируса, владельцы "королевских гонок" и организаторы Гран-при Великобритании также договорились о проведении двух этапов на трассе "Сильверстоун".

Вместе с этим новым форматом в Формуле-1 хотят протестировать еще одну нестандартную идею, которая, как считают владельцы Ф-1 из "Либерти Медиа", могла бы повысить зрелищность. На встрече с Международной автомобильной федерацией (FIA) и командами было предложено заменить субботнюю квалификацию спринтерской гонкой с реверсивным стартом. То есть на первых позициях окажутся пилоты "Уильямса", на последних - "Мерседеса". По итогам заезда будет сформирована стартовая решетка воскресной гонки.

Идея получила поддержку FIA, но для внесения подобных изменений в регламент Формулы-1 команды тоже должны проголосовать "за". Причем единогласно. А полного единодушия в подобном вопросе вряд ли удастся добиться. Лучшая команда чемпионата "Мерседес" по понятным причинам тут же выступила против такого сценария. Аналогичной реакции ожидают и от "Рейсинг Пойнт", которая использует силовые установки "Мерседеса".

Между тем гоночному директору FIA Майклу Маси пришлось отбиваться от креативных мыслей болельщиков, которые ради разнообразия предложили ехать по трассам Формулы-1 в обратном направлении.

- Было смешно читать эти комментарии, - приводит слова Маси GPblog. - Все гоночные трассы, вся инфраструктура - стены, флаги - организованы с учетом того, что автомобили едут в определенном направлении. Потребуется астрономический объем работы, чтобы все перестроить.