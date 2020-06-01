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Во время беспорядков в США среди протестующих появился Бэтмен

Новости
    01.06.2020, 12:35
Текст:   Богдан Бобров

В США во время массовых беспорядков, связанных с убийством полицией афроамериканца, к зданию Филадельфийской городской ратуши вышел человек в костюме Бэтмена. Появление "супергероя" было снято на видео.

"Если уж Темный рыцарь решил покинуть Готэм, то дело действительно приобретает серьезный оборот", - гласит один из самых "залайканных" комментариев под роликом.

Сам себя человек в костюме летучей мыши называет "Бэтмен из Бакс Каунти" (округ в штате Пенсильвания), у него есть аккаунт в Instagram, в котором он сам позже выложил видео.

Стоит отметить, что многие пользователи отнеслись к подобной акции негативно, о чем написали открытым текстом на его странице: "Вы используете эту ситуацию только для того, чтобы получить несколько дополнительных лайков и подписчиков? Вам наплевать на демонстрации или на то, почему они происходят, вы просто хотите использовать их для дешевой фотосессии. Для косплея есть время и место, и вы действительно круто промахнулись".

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