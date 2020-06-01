ВОЗ: Коронавирус не ослабляет свою патогенность, оставаясь вирусом-убийцей

Пока нет никаких наблюдений или фактов, что коронавирус нового типа становится менее патогенным для людей, сообщили сегодня в ВОЗ. Ранее эпидемиологи говорили, что, распространяясь в человеческой популяции, передаваясь от человека к человеку, вирус должен постепенно адаптироваться и стать менее агрессивным. Но пока этого не произошло.

"Мы не должны поддаваться иллюзии, что вирус стал менее патогенным", - заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, выступая 1 июня на брифинге перед журналистами.

По словам эксперта ВОЗ, коронавирус по-прежнему остается "вирусом-убийцей", и от него ежедневно умирают в мире тысячи людей.