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Рубрика: Общество

ВОЗ: Коронавирус не ослабляет свою патогенность, оставаясь вирусом-убийцей

Текст: Ирина Невинная
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

Пока нет никаких наблюдений или фактов, что коронавирус нового типа становится менее патогенным для людей, сообщили сегодня в ВОЗ. Ранее эпидемиологи говорили, что, распространяясь в человеческой популяции, передаваясь от человека к человеку, вирус должен постепенно адаптироваться и стать менее агрессивным. Но пока этого не произошло.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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"Мы не должны поддаваться иллюзии, что вирус стал менее патогенным", - заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, выступая 1 июня на брифинге перед журналистами.

По словам эксперта ВОЗ, коронавирус по-прежнему остается "вирусом-убийцей", и от него ежедневно умирают в мире тысячи людей.

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