Вторая мировая война

За годы Второй мировой войны нацисты награбили свыше 800 тонн золота, больше половины которого было украдено из банков Бельгии, Голландии, Венгрии и Люксембурга. 130 тонн золота было изъято со счетов частных лиц - жителей оккупированных Германией стран. Судьба части украденного немцами золота до сих пор неизвестна.

Финансовый пузырь фюрера

После окончания Первой мировой войны Германия потеряла все свои колонии и свыше 13 процентов территории в Европе с населением свыше шести миллионов человек. Национальное богатство Германии сократилось в два раза, а объем производства снизился на 43 процента. Немцам запрещалось строить новые пушки, танки, самолеты, подводные лодки и содержать большую армию. Германию обязали выплатить репарации в размере 269 миллиардов золотых марок, что было эквивалентно 100 тысячам тонн золота.

В 1920-е годы в Мюнхене объявился человек, который пообещал все изменить. Это был молодой австрийский художник Адольф Гитлер. Созданная им национал-социалистическая партия обещала вернуть Германию в число великих держав. В феврале 1933 года Гитлер был назначен на пост рейхсканцлера Веймарской республики.

Для проведения реформ Гитлеру нужны были огромные деньги. Германия не обладала богатым золотовалютным резервом, в стране не было сырья, которое можно было продать. Решение этой проблемы нашел министр экономики Германии и президент немецкого банка Ялмар Шахт. Он предложил ввести две параллельные денежные системы: одна из них обслуживала немецкий народ, а другая - военную экономику. Шахт объявил немецким промышленникам, что отныне внутренние расчеты между ними будут производиться не наличными деньгами, а особыми векселями Рейхсбанка, которые гарантированно будут оплачены государством в будущем. Иными словами, предприятия давали государству краткосрочный беспроцентный займ. За короткое время немецкий банк выпустил векселей на сумму около 20 миллиардов рейхсмарок. Это составило пятую часть всех расходов германского бюджета в предвоенные годы.

К 1939 году по объему промышленного производства Германия вышла на первое место в Европе и второе в мире после США. Началось строительство военной и гражданской инфраструктуры. По всей Германии протянулись четырехполосные автобаны, аналогов которым в тот момент в Европе еще не было. Были реконструированы сотни аэродромов и портов. Грандиозные стройки покончили с безработицей, которая сократилась в 15 раз. Улучшение уровня жизни немецких рабочих лежало в основе народной поддержки Гитлера. В Германии были введены обязательные выплаты семьям за рождение детей. Гитлер заявил, что каждый немецкий работник должен иметь автомобиль ценой 990 марок. Это составляло три месячные зарплаты квалифицированного немецкого рабочего. Все социальные льготы гитлеровского режима распространялись только на немецкое население Германии. В 1935 году в Нюрнберге Гитлер подписал закон, согласно которому все евреи и другие народы негерманской крови были названы расово-неполноценными. Нацисты запретили им занимать любые государственные посты, вступать в брак с немцами и вести собственное дело.

Грабеж

К началу 1939 года государственный долг Германии достиг рекордной суммы - 47 миллиардов рейхсмарок. Колоссальные расходы на военные и гражданские нужды могли быть восполнены только за счет выпуска новых денег, что неизбежно привело бы страну к экономической катастрофе. 7 января 1939 года Ялмар Шахт направил Гитлеру письмо, в котором указывал на то, что курс, проводимый правительством, приведет к краху финансовой системы Германии и гиперинфляции. Спустя две недели Шахт ушел с поста президента немецкого банка.

Чтобы избежать финансового кризиса, Гитлеру нужно было срочно пополнить золотовалютный резерв страны. Устроенные на территории Германии массовые грабежи и депортации еврейского населения не приносили нужного дохода. Чтобы пополнить казну, гитлеровцы начали распродавать предметы искусства. Из полутора сотен музеев и частных галерей было изъято и продано около 16 тысяч картин и скульптур. Но и это не помогло. Острая потребность в золотом запасе стала одной из причин аншлюса Австрии и оккупации Судетских областей Чехословакии в 1938 году. Немцы не только конфисковали все золото из банков захваченных стран, но и добились передачи чехословацких активов на шесть миллионов фунтов стерлингов со счетов английского банка. В марте 1939 года Гитлер целиком включил Чехию и Моравию в состав рейха.

В захваченной Чехословакии Гитлеру достались богатые трофеи. Немцы получили 1,5 миллиона винтовок, 4 тысячи орудий и минометов, свыше 6 тысяч танков и самоходных орудий. К 22 июня 1941 года бронетехника, произведенная чешским концерном "Шкода", составляла четвертую часть парка немецких танковых дивизий первого эшелона.

Захват чешского золота и промышленности оттянул начало войны, но не решил проблему с долгами гитлеровского режима. К лету 1939 года государственный долг Германии увеличился на треть и достиг 60 миллиардов рейхсмарок. Гитлер начал планировать новую военную кампанию - на этот раз против Польши. 1 сентября 1939 года гитлеровские войска вторглись в Польшу. Вскоре на ее территории были созданы концентрационные лагеря для уничтожения людей. За годы войны через немецкие лагеря прошло свыше 18 миллионов человек. Их личные вещи стали важным источником дохода для нацистов. Эти ценности разделялись на несколько категорий: золотые слитки, золотые и серебряные монеты, вилки, ножи, ювелирные изделия, золотые и бриллиантовые кольца, наручные и карманные часы, золотые зубные коронки. Золото из лагерей смерти поступало на счет в Швейцарском национальном банке. По самым общим подсчетам у жителей оккупированных стран немцы конфисковали десятки тонн золота на сумму около 150 миллионов долларов. В это число не входят те предметы и драгоценности, которые массово реализовывались через государственные ломбарды в Германии.

Гитлеровская Германия капитулировала 7 мая 1945 года. В декабре того же года союзники учредили Трехстороннюю золотую комиссию по возвращению ценностей странам Европы. Золотые слитки в основном искали в банках нейтральных стран. Турция, Португалия и Аргентина отказались пустить аудиторов в свои банковские хранилища. Из более чем 800 тонн награбленного немцами золота до 1997 года удалось вернуть меньше половины - всего 329 тонн. Судьба остальных ценностей до сих пор остается неизвестной.

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