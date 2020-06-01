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Вышел русский трейлер перезапуска культового сериала "Перри Мэйсон"

Новости
    01.06.2020, 13:07
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ В Рейтинге Фото: youtube.com/ В Рейтинге
Фото: youtube.com/ В Рейтинге

Сериал HBO "Перри Мэйсон", премьеры которого понимающие люди ждут с большим вниманием, обзавелся русским трейлером.

Ролик доступен на YouTube и несказанно тешит взор - картинка стильная. Джон Литгоу, опять же. Татьяна Маслани, отлично выступившая в сериале "Темное дитя" - напомним.

Плюс недурно сидящий в титульной роли Мэттью Риз. Заменивший изначально собиравшегося сыграть Перри Роберта Дауни-младшего. Который остается сопродюсером шоу.

На экранах - уже 22 июня. В первом сезоне заявлены восемь эпизодов.

Перри Мейсон - герой серии романов Эрла Гарднера, классика детективов. Первая книга цикла вышла в 1933-м.

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