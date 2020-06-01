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Вышел трейлер итальянского хоррор-сериала Netflix "Затопленный город"

Новости
    01.06.2020, 13:16
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Netflix показал трейлер сериала "Затопленный город" (Curon) - своего рода итальянской версии "Ключей Локков".

Фото: youtube.com/ В Рейтинге
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По его сюжету спустя семнадцать лет после неких трагических событий, которые заставили героиню покинуть город Курон, она возвращается домой со своими детьми-близнецами.

Вскоре обнаружив, что Курон проклят: когда вы слышите звон колоколов старой церковной башни, все, что доселе было скрыто, выходит наружу.

На повестке - зловещие легенды и мрачные семейные тайны.

В числе создателей шоу - Эцио Аббате ("Субура").

В ролях: лауреатка Венецианского МКФ Валерия Билелло ("Восьмое чувство"), Максимилиан Дирр ("Корона", "Дьяволы"), Анна Ферцетти ("Комиссар Рекс"), Лука Лионелло ("Страсти Христовы").

Релиз - уже 10 июня.

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