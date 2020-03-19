Съемки четвертого сезона сериала "Корона" близки к завершению

После вала грустных новостей о том, что разработчики ряда крупных кинопроектов и популярнейших сериалов по обе стороны Атлантики приостанавливают работу на неопределенный срок, редкие исключения из правила вызывают целую бурю положительных эмоций.

Так в разгар эпидемии коронавируса произошло, например, с сериалом Netflix "Корона" (The Crown), как бы карикатурно это ни звучало. Представитель стримингового сервиса заявил в интервью изданию Radio Times, что съемочный процесс четвертого сезона завершен, правда, для этого пришлось перенести на несколько дней вперед его окончание.

Тем не менее до сих пор непонятно, когда четвертый сезон выйдет на экраны. Netflix, в принципе, проводит достаточно последовательную политику в области графика релизов предыдущих трех сезонов - первый и третий сезоны становились доступными к просмотру в ноябре, второй - в декабре.

С одной стороны, более полугода на постпродакшн для премьеры сериала поздней осенью вполне достаточно, с другой - ситуация с коронавирусом может внести свои коррективы.

Напомним, что в четвертом сезоне роль королевы Елизаветы II сыграет Оливия Колман, герцогом Эдинбургским станет Тобайас Мензис, Хелена Бонэм Картер воплотит на экране образ принцессы Маргарет, Джош О'Коннор предстанет в качестве принца Чарльза, а Эрин Доэрти будет отведена роль принцессы Анны.