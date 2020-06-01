Музей Победы представил выставку "Дети и война"

Сын полка и юный партизан, дети блокадного Ленинграда и малолетние узники Освенцима, дочери героев-антифашистов и старшеклассник, заменивший у заводского станка ушедшего на войну старшего брата - они и их ровесники стали героями фотовыставки "Дети войны" в московском Музее Победы на Поклонной горе.

Это уникальное собрание фотографий и документов из музеев и частных коллекций России, Беларуси, Германии, Чехии, Китая стало доступно в Международный день защиты детей, всем интернет-пользователям на сайте музея.

Фотофакты и воспоминания очевидцев повествуют о том, как подростки работали на заводах и в поле, помогая фронту. Здесь же материалы о подвигах юных партизан, подпольщиков, о мальчишках, которые оказались на фронте и стали воспитанниками стрелковых, артиллерийских, танковых частей и юнгами в корабельных экипажах.

Организаторы выставки смогли найти и ярко представить фотографии и подлинные документы о детях из семей антифашистов, которых удалось вывести в Советский Союз (и тем самым спасти) из Германии, Венгрии, Болгарии. Многие из них воспитывались в Ивановском интернациональном детском доме, о чем теперь открыто рассказывают сохранившиеся фотографии.

Особая и, пожалуй, самая тяжелая тема - судьба детей на оккупированных территориях. Трагическую участь Хатыни (Беларусь) и Хацуни (Брянская область) вместе с родителями разделили и самые маленькие. Война, развязанная фашистами, не щадила никого. На захваченных немцами территориях сотни тысяч малолетних граждан погибали в концлагерях, становились жертвами медицинских эксперементов, умирали от непосильного труда.

Расовая теория нацизма лишила многих права на жизнь только в силу происхождения. Несколько разделов выставки посвящены еврейским и цыганским детям, а также тем, кто спасал их, рискуя собственной жизнью. В экспозицию включен и рассказ о Нанкинской трагедии, где жертвами японских агрессоров стали более 300 тысяч китайцев, включая несовершеннолетних.