Xiaomi выпустит четыре дешевых смартфона. Что о них известно

Принадлежащий Xiaomi бюджетный бренд Redmi готовит к выпуску целых четыре новых смартфона серии Redmi 9. Устройства получат название Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C. У последней будет две модификации - с модулем NFC и без.

Доподлинно неизвестно, будет ли NFC-версия Redmi 9C поддерживать бесконтактную оплату в России - модели пока вообще не представлены ни на одном из рынков.

Зато из утекших данных следует, что Redmi 9A получит чип MediaTek Helio 25, 3/32 Гб памяти и основную камеру на 13 Мп. Redmi 9, в свою очередь, обзаведется процессором MediaTek Helio G70, 4/64 Гб памяти и квадрокамеру на 13 Мп. Наконец, Redmi 9C оснастят центральным чипом MediaTek G35 и 3/64 Гб памяти и основной камерой на 13 Мп (в NFC-версии камера будет двойная, в версии без NFC - тройная).

Уточняется, что все смартфоны линейки Redmi 9 обзаведутся дактилоскопическими сканерами (у модели Redmi 8A сканера нет), емкими батареями на 5000 мАч, разъемом для наушников и портом USB-C. Стоимость младших моделей стартует от 100 евро, старших - от 180.