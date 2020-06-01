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01.06.2020 13:19
Рубрика: Власть

За призывы детей к беспорядкам на улице может грозить до 10 лет тюрьмы

Текст: Наталья Козлова
Серьезное ужесточение наказания прописано в новом законопроекте, работа над которым заканчивается в Государственной Думе. Речь идет о сроке в 10 лет колонии за призыв к массовым беспорядкам, обращенный к детям и подросткам.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Автор предложенных изменений, член комитета по госстроительству и законодательству Евгений Марченко ("Единая Россия"). Вот как объясняет необходимость подобных жестких мер сам депутат.

Фото: Евгений Халдей/ТАСС
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Есть статья в Уголовном кодексе статья 151, карающая за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественную деятельность. Я хочу дополнить эту статью еще одним противоправным действием - вовлечение несовершеннолетних в митинги, чтобы это было не административное правонарушение, а уголовное преступление, - говорит народный избранник.

Для чего понадобилось так жестко дописывать Уголовный кодекс? Для того, чтобы реально наказывать тех взрослых, которые абсолютно сознательно заводят подростков и зовут их на улицу, при этом практически ни за что не отвечают. Ведь по нынешнему закону, отвечают они редко и мелко. Нынче организаторы подобных призывов за вовлечение несовершеннолетних в несогласованное мероприятие отвечают административно по статье 20.2. Для тех, кто не помнит Кодекс - это штраф до 50 тысяч рублей для отдельных граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Но фактов таких наказаний практически нет. А вот "заводятся" подростки очень и очень легко.

Надо подчеркнуть, что сегодня за безобразие несовершеннолетних на улице, выход их на незаконные акции и участие в массовых беспорядках рублем отвечают исключительно родители или опекуны. Они платят за "ненадлежащее выполнение" своих родительских обязанностей, хотя часто могут и не знать, кто позвал подростка на улицу и объяснил ему, куда идти, что кричать и как себя вести.

Автор поправок уверен, что такое нарушение закона, как фактически призыв детей к беспорядкам, надо перенести из Административного кодекса в Уголовный. Появятся изменения в двух ныне действующих уголовных статьях - в статье 151 "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий" и статье 212 "Массовые беспорядки".

Фото: iStock
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Так, в 151-ю статью добавляются слова о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги, а в 212-й вообще появятся две новые части. Первая - о вовлечении несовершеннолетних в массовые беспорядки, "сопровождающиеся насилием и погромами", а также "неподчинением законным требованиям представителей властей". И вторая - о призывах несовершеннолетних к массовым беспорядкам.

Соответственно по статье 151 УК "за вовлечение" будет грозить срок от двух до пяти лет. А по статье 212 УК - максимальное наказание за призывы выйти на улицу, подталкивание подростков к массовым беспорядкам и соответственно подставление их под дубинки полиции, агитаторы уедут в колонию на срок до десяти лет.

Власть Право Уголовное право Законодательная власть Госдума Уголовное законодательство

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