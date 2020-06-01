За выплату символических сумм алиментщиков накажут

Министерство юстиции России разрабатывает законопроект, который вводит более строгие правила для злостных алиментщиков: под статью Уголовного кодекса можно будет попасть, несмотря на выплату каких-то чисто символических сумм.

Как пояснили "РГ" в минюсте, соответствующие поправки предлагается внести в КоАП и УК.

"Принятие вышеуказанных законопроектов будет способствовать совершенствованию механизма привлечения к уголовной и административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты", - подчеркнули в ведомстве.

Новация, как предполагается, закроет лазейку нерадивым родителям, которые изредка перечисляют ребенку какие-то копейки, чтобы оставаться вне зоны действия КоАП и УК.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году по статье КоАП за невыплату алиментов были наказаны 107 тысяч человек. Из них подавляющее большинство, 98,3 тысячи граждан, отправились на обязательные работы. А 7,5 тысячи были наказаны административным арестом и несколько суток провели в спецприемниках.

Но далеко не всем урок пошел на пользу. По уголовной статье за злостное уклонение от выплаты алиментов были осуждены более 47 тысяч человек. Кстати, 20 человек осуждены за уклонение от уплаты средств на содержание родителей. Остальные - без малого полсотни тысяч фигурантов, не платили детям. Впрочем, иногда хитрые алиментщики начинают перечислять какие-то смешные суммы, чуть ли не 100-200 рублей, и формально перестают быть злостными неплательщиками.

Адвокат Виктория Данильченко заявила, что поддерживает инициативу минюста.

"Этот вопрос давно требовал внимания, потому что совершенствование этой меры способно стабилизировать в целом ситуацию с уклонением от уплаты алиментов, - говорит она. - Нередко уголовное дело прекращается после частичного погашения задолженности. Из-за этого у некоторых злостных алиментщиков складывается впечатление, что уголовная ответственность их не коснется".