Зачем США нужен выход из ВОЗ?

Новости

Путин поручил выделить дополнительные средства на БАМ и Транссиб 10:42
Володин поздравил россиян с Днем защиты детей 10:41
Еще 2060 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:38
На ферме под Курском задохнулись 700 поросят 10:38
Железнодорожные перевозки включат в перечень пострадавших отраслей 10:36
В Крыму отменили плату за обсерваторы 10:31
Компактные автомобили признали потенциальными капсулами смерти 10:31
В Новосибирске выпустили мороженое с гречкой 10:30
В Кузбассе у 26 постояльцев пансионата для пожилых подтвердился COVID-19 10:30
С начала года потушено более 5,5 тысячи лесных пожаров 10:29
В Магадане пришкольные лагеря заработали в онлайн-режиме 10:28
Курс доллара упал ниже 70 рублей 10:26
На Чаяндинском месторождении в Якутии снят режим карантина 10:17
В Кировской области задержали трех экстремистов 10:09
Можно ли зарегистрировать авто в регионе с низким транспортным налогом 10:00
В Тюмени гаишники в ходе погони спасли из застрявшего лифта 11 человек 09:57
В Подмосковье остаются подтопленными 146 частных домов и дач 09:50
Главврач больницы в Улан-Удэ получил выговор из-за вспышки COVID-19 09:48
Почетный караул вернулся на Мамаев курган 09:43
В Москве стартовал конкурс реставраторов 09:41
В Челябинской области скончались еще шесть пациентов с COVID-19 09:29
В Сибири записали песню про мем с Наташей и ее котами 09:23
Газовый транзит "Ямал-Европа" заработал после четырех дней простоя 09:22
В Тюменской области сформируют инженерно-саперный полк 09:14
Jeep трансформирует бизнес в России: большие скидки и доставка на дом 09:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
01.06.2020 09:07
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Зачем США нужен выход из ВОЗ?

С начала распространения коронавирусной эпидемии в США американский лидер обрушился с яростными нападками на генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса и Китай, угрожая "порвать отношения" с ВОЗ и прекратить финансирование в Организацию. ВОЗ он дал "отступные" 30 дней на проведение реформ, однако объявил о выходе США из организации за 18 дней до истечения этого срока, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: AP Photo/Mark Lennihan Фото: AP Photo/Mark Lennihan
Фото: AP Photo/Mark Lennihan

Как сообщают американские СМИ, 29 мая на пресс-конференции в Белом доме американский лидер заявил, что Вашингтон полностью прекращает отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку она отказалась от проведения преобразований, на которых настаивали власти США. По его словам, после выхода средства, которые предоставлялись этой организации, будут переведены для удовлетворения глобальных потребностей в урегулировании чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения.

Заявление американского лидера вызвало большой общественный резонанс и резкую критику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что решение США разорвать все отношения с ВОЗ является ударом по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении. По сообщениям Reuter, американский лидер всегда делает упор на "приоритете американских интересов", не уважая многосторонний подход. Председатель Комитета по финансированию Палаты представителей США Нита Лоуи так прокомментировала решение президента: "В США 100 тысяч стали жертвами коронавирусной эпидемии. Разрыв отношений с ВОЗ сделает ситуацию в США еще опаснее". Телеканал CNBC, ссылаясь на мнение директора Института национального и глобального права в сфере здравоохранения Джорджтаунского университета Лоуренса Гостина, назвал шаг американского лидера "незаконным". По словам обозревателей телеканала, "решение прекратить финансирование ВОЗ должно пройти процедуру рассмотрения парламентом".

По состоянию на 30 мая в США число подтвержденных случаев заражения COVID-19 приблизилось к 1,8 миллиона. Эпидемия унесла жизни 105 тысяч человек. Решение выхода из ВОЗ было четко спланировано. Во-первых, эпидемическая ситуация в США уже вышла из-под контроля, поэтому чтобы не создавать ненужных "нюансов" на президентских выборах, ВОЗ лучше выставить виновной в ситуации. Во-вторых, провоцирование всякого рода инцидентов в мировой повестке означает перенос внимания с некомпетентности американского правительства и неспособности противостоять коронавирусу на другие темы. В-третьих, выход из ВОЗ поможет США избежать расследования об эпидемической ситуации в стране. На недавней ассамблее ВОЗ было принято решение о расследовании источника нового коронавируса. В этом случае, оставаясь в рамках Организации, США должны разъяснить ряд вопросов: причины разработки вакцины с 11 января, заявление мэра одного из городов о случае заражения в ноябре прошлого года, причины внезапного закрытия военной лаборатории в Форт-Детрике.

Учитывая все эти обстоятельства, решение американского лидера, прежде всего, служит целям переизбрания, он стремится "обелить себя" в погоне за личными интересами. А что касается того, сколько американцев погибнет из-за отсутствия руководства ВОЗ, это не входит в расчеты американского лидера.

И сегодня книга Уильяма Манчестера "Слава и мечта" достаточно популярна среди читателей всего мира, однако в реальности "слава и мечта" - это пустая риторика американского руководства. А "американская мечта" уже давно стала "мечтой о доминировании".

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Курс доллара упал ниже 70 рублей
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Газовый транзит "Ямал-Европа" заработал после четырех дней простоя
Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина
В США задержаны более четырех тысяч протестующих