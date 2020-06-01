Зачем США нужен выход из ВОЗ?

Как сообщают американские СМИ, 29 мая на пресс-конференции в Белом доме американский лидер заявил, что Вашингтон полностью прекращает отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку она отказалась от проведения преобразований, на которых настаивали власти США. По его словам, после выхода средства, которые предоставлялись этой организации, будут переведены для удовлетворения глобальных потребностей в урегулировании чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения.

Заявление американского лидера вызвало большой общественный резонанс и резкую критику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что решение США разорвать все отношения с ВОЗ является ударом по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении. По сообщениям Reuter, американский лидер всегда делает упор на "приоритете американских интересов", не уважая многосторонний подход. Председатель Комитета по финансированию Палаты представителей США Нита Лоуи так прокомментировала решение президента: "В США 100 тысяч стали жертвами коронавирусной эпидемии. Разрыв отношений с ВОЗ сделает ситуацию в США еще опаснее". Телеканал CNBC, ссылаясь на мнение директора Института национального и глобального права в сфере здравоохранения Джорджтаунского университета Лоуренса Гостина, назвал шаг американского лидера "незаконным". По словам обозревателей телеканала, "решение прекратить финансирование ВОЗ должно пройти процедуру рассмотрения парламентом".

По состоянию на 30 мая в США число подтвержденных случаев заражения COVID-19 приблизилось к 1,8 миллиона. Эпидемия унесла жизни 105 тысяч человек. Решение выхода из ВОЗ было четко спланировано. Во-первых, эпидемическая ситуация в США уже вышла из-под контроля, поэтому чтобы не создавать ненужных "нюансов" на президентских выборах, ВОЗ лучше выставить виновной в ситуации. Во-вторых, провоцирование всякого рода инцидентов в мировой повестке означает перенос внимания с некомпетентности американского правительства и неспособности противостоять коронавирусу на другие темы. В-третьих, выход из ВОЗ поможет США избежать расследования об эпидемической ситуации в стране. На недавней ассамблее ВОЗ было принято решение о расследовании источника нового коронавируса. В этом случае, оставаясь в рамках Организации, США должны разъяснить ряд вопросов: причины разработки вакцины с 11 января, заявление мэра одного из городов о случае заражения в ноябре прошлого года, причины внезапного закрытия военной лаборатории в Форт-Детрике.

Учитывая все эти обстоятельства, решение американского лидера, прежде всего, служит целям переизбрания, он стремится "обелить себя" в погоне за личными интересами. А что касается того, сколько американцев погибнет из-за отсутствия руководства ВОЗ, это не входит в расчеты американского лидера.

И сегодня книга Уильяма Манчестера "Слава и мечта" достаточно популярна среди читателей всего мира, однако в реальности "слава и мечта" - это пустая риторика американского руководства. А "американская мечта" уже давно стала "мечтой о доминировании".