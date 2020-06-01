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Рубрика: Власть

Код пенсионный

Закон защитил социальные выплаты от случайного ареста за долги
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8171)
1 июня вступил в силу закон, который защищает от печальных недоразумений социальные выплаты. Приставы больше не будут по ошибке арестовывать счета, трогать которые не имеют права.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Закон запрещает накладывать взыскание на некоторые выплаты. Речь о различных социальных пособиях. Эти деньги предназначаются исключительно для поддержки человека в трудной ситуации.

Фото: istock / dusanpetkovic
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Но до сих пор часто возникали недоразумения, и гражданин вдруг замечал, что его пенсию вдруг арестовали, а социальную выплату сильно урезали в счет какого-нибудь долга.

Приставы так поступали не со зла. Как поясняли эксперты, проблема в том, что все рубли похожи друг на друга и не было никакого способа отличить социальные деньги на банковском счете от любых других.

Крайним в этой ситуации оказывался человек, чьи пособия арестовали. Конечно, деньги ему возвращали, но для этого приходилось побегать и понервничать. Что при этом думал гражданин, попавший в подобную ситуацию, дословно написать невозможно: подобные выражение запрещено публиковать.

Но теперь, к счастью, у граждан исчезает повод думать нехорошо о существующей в стране системе взыскания долгов. Закон изменил ситуацию: теперь в расчетных банковских документах будет указываться соответствующий код вида дохода.

Как подчеркивают эксперты, так называемый механизм окрашивания обеспечит иммунитет от взыскания социально уязвимым категориям граждан.

Вместе с законом вступает в силу и приказ министерства юстиции России, прописывающий порядок взыскания средств с банковских счетов должников.

В расчетных банковских документах будет указываться соответствующий код вида дохода. Так что приставы смогут ясно увидеть, на какие средства распространяется иммунитет, на какие нет.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Например, защищены компенсационные выплаты гражданам в связи с уходом за нетрудоспособными людьми. Запрещено забирать алименты, пенсии по случаю потери кормильца, средства материнского капитала и т.п.

При этом, как обращают внимание эксперты, арифметикой будут заниматься не сами приставы, а банкиры. Именно они, получив постановление из службы судебных приставов, должны будут рассчитать, какую сумму необходимо забрать в счет долга, а какая часть неприкосновенна.

Приказом предусмотрено, что при наличии нескольких счетов гражданина расчет должен осуществляться отдельно по каждому счету. Если же счет является совместным, то есть открыт несколькими лицами, то расчет должен производиться отдельно по каждому лицу. То есть надо будет разобраться, какова доля должника и сколько можно взыскать.

Власть Право Экономика Пенсии и пособия Вступают в силу в июне 2020 года

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