Аэропорт Сингапура снова начал принимать транзитные рейсы.

"Сотрудники воздушной гавани обеспечены средствами индивидуальной защиты", - рассказали в управлении гражданской авиации республики. Там отметили, что потоки людей не будут пересекаться. Для транзитных пассажиров подготовлены отдельные зоны.

При этом в Чанги (официальное название аэропорта) сохраняются введенные ранее меры предосторожности: измерение температуры, соблюдение социальной дистанции, ношение защитных масок.

ТАСС напоминает, что полный запрет на транзит пассажиров был введен властями Сингапура с 23 марта. С этого же времени ограничили въезд в страну иностранцев. Из-за сокращения пассажиропотока в Чанги приостановлена работа двух из четырех терминалов.