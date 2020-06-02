Сериал "Последствия" Александра Котта, который 3 июня выходит на видеосервисе Окко, предлагает зрителям совсем уж неординарную и, казалось бы, неправдоподобную ситуацию. Муж, находясь в обиде на жену, лишает ее родительских прав. А между тем у них три дочери, которым нужна мама. Так получается, что жестокий отец заболевает, дни его сочтены, и остается совсем немного времени, чтобы понять, с кем останутся девочки. Но на то сериалы и снимаются, чтобы люди могли себе представить предполагаемую жизнь и посмотреть, как герои себя в ней ведут.

Заслуженная артистка РФ Алена Бабенко играет в фильме как раз ту самую изгнанную мать, которой запрещено приближаться к дочерям. Обозреватель "РГ" поговорила с ней о "Последствиях" и других вещах.

Алена, вначале деликатный вопрос на тему коронавируса. Хотите что-то по этому поводу сказать?

Алена Бабенко: Хотела бы пожелать всем, кто вдруг, не дай Бог, заболел коронавирусом, чтобы они не паниковали и не боялись. Ничего страшного в этом нет. Люди болеют по-разному. Кто-то тяжелее, кто-то легче. У нас отработанная схема лечения, прекрасные врачи. Слушайтесь их, и все будет хорошо. И помогайте им хорошим настроением, потому что я столкнулась с тем, что врачи говорят, мол, люди приходят, настроенные "умирать", вместо того, чтобы лечиться в больнице. Ну это же глупость!

Сразу пошли разговоры по поводу телешоу, в котором вы снимались, - "Танцы со звездами", что не нужно участвовать в наше время и так далее.

Алена Бабенко: Совершенно не согласна с этим, потому что мы артисты. И мне, например, все равно, война на улице или эпидемия. Я считаю, что артист создает людям настроение, это его профессия. Артист служит! Поэтому для меня вопрос участвовать или нет не стоял. Я могла предположить, что возможно заразиться. Так оно и случилось, но нисколько не жалею, что пошла в этот замечательный проект. И как люди радовались, получая какой-то грамм радости, просто отвлекаясь всего, что происходит, от остальной тяжелой информации, которую транслировали все СМИ, и телевидение в первую очередь, с утра до вечера.

Вопрос участвовать или нет в шоу "Танцы со звездами" для Алены Бабенко не стоял. Она считает: война или эпидемия - неважно, артист должен служить! Фото: РИА Новости

В сериале "Последствия" говорится о взаимоотношениях мужчины и женщины: они из-за непонимания совершают вещи, которые им потом сложно исправить.

Алена Бабенко: Да, в сериале взята именно такая критичная ситуация, когда люди, поссорившись, разошлись, да еще так жестко, что мать фактически лишена детей. Мне это было непонятно с самого начала. Потому что, как это можно и за что, какой же должен быть человек внутри, какая степень обиды или непонимания? При том, что была любовь в семье - и вдруг такой разрыв. Наверное, так бывает в жизни. Но ведь последствие этой обиды - то, что герой попал в сети неизлечимой болезни. То есть до чего может человек дойти в своих обидах, что это переносится на физическое состояние. Как бы это ни звучало, но в этой истории зависимость прямая. Заодно и подсказка любому человеку, который "заражается" в своей жизни обидой, ненавистью, нежеланием понимать и прочим.

Что помогло выстоять вашей героине? Ведь она тоже очень сильно обижена как мать - ее лишили родительских прав.

Алена Бабенко: Наверное, та профессия, которая у нее есть. Она работает в спасательно-поисковом отряде. Думаю, что именно профессия ее и спасает. Потому что ей некогда заниматься обидами. Она как никто в этой семье знает, что такое горе. А раз человек занимается таким делом, то у него уже достаточно большие резервы сердечности. Она имеет дело с пропавшими людьми, это и позволяет ей не скатиться на уровень простого обывателя, который отнесся бы к трагедии в собственной семье иначе.

Выжить и не сломаться героине Алены Бабенко в сериале "Последствия" помогает работа в поисково-спасательном отряде: она помогает искать пропавших людей. И имя сценристы ей придумали хорошее - Вера. Фото: Okko

Что вы думаете о том, что сериалы в России в последнее время и отношение к ним так резко изменились? Сериал "Последствия" мог бы с успехом, например, идти на Первом канале, а появляется интернете.

Алена Бабенко: У меня к вам встречный вопрос: с чем связан выбор, почему одни сериалы идут по телевидению, а другие - только в Сети? У них меньше редактуры?

На самом деле это так. Потому что сериалы, выходящие в Сети, часто могут себе позволить то, что не может, например, федеральный канал, который вещает на большую аудиторию и там, соответственно, ограничения.

Алена Бабенко: Я недавно посмотрела в интернете сериал, в котором можно выбрать версию без мата или с матом, - существуют возрастные ограничения. Мне непонятно другое. Я совершенно не ханжа, но для меня удивительно, почему так бравируют использованием мата. Не буду называть фамилии, но есть и блогеры, и режиссеры, и артисты, которые с удовольствием так выражаются. К ним приходят гости, которые тоже вдруг начинают ни с того ни с сего материться. Я не понимаю, в чем прикол? Для меня это не свобода, а закомплексованность.

А если режиссер вам на площадке скажет, чтобы вы ругались матом?

Алена Бабенко: Если это по делу... Использование мата бывает очень изящно и в тему. Но меня, к примеру, не интересуют и никак не трогают герои, которые сами по себе быдловатые, да еще и матерятся. Мат может забавно звучать в определенных ситуациях. Скажем, человеку не свойственно материться, и вдруг он это делает, что смешно. Есть режиссерская задача. Но в целом я считаю, что без мата можно обойтись в искусстве. Это для меня не свобода. Искусство все-таки должно немножечко поднимать человека "над уровнем моря".

Помимо работы в театре "Современник", вы снимаетесь в совершенно разных по жанру и форме фильмах. В прошлом году, например, вышла замечательная короткометражка "Подводник" с вашим участием, которая победила на главном фестивале короткометражного кино страны "Короче". Как выбираете, где работать?

Алена Бабенко: Потом еще были две короткометражки. Есть режиссер Алиса Некрасова. Она написала сценарий короткометражного фильма и предлагала мне сыграть в нем. Я отказалась от предложенной роли и сказала, что хочу играть главную героиню. И как раз у другой актрисы, которую Алиса хотела пробовать на главную роль, что-то не сложилось. И я "влетела" в фильм за один день. Это были безумные съемки, сложные. Не у всех есть большие деньги и, как следствие, возможность организовать правильно процесс. Мы снимали пять дней, причем объекты были самые чудовищные. Например, городская помойка, ездили куда-то в Московскую область. Но это стоило того, чтобы сняться в этой истории, которая чудесна сама по себе.

А потом в другом коротком метре мне предложили сыграть великую княгиню Елизавету Федоровну. Ее встречу в тюрьме с Иваном Каляевым. Я с нетерпением жду эти две короткометражки, которые по материалу диаметрально противоположные. И очень интересные, в этом смысле я, конечно, хватаюсь прежде всего за историю.

А с Александром Коттом, который снял "Последствия", первый раз работали?

Алена Бабенко: Мы вместе учились во ВГИКе, и я у него когда-то снималась в короткометражке. И вот прошло сто лет (смеется). Как я говорила Саше: "Наконец-то мы вместе!" Это те люди, с которыми у меня сложились теплые отношения еще с институтских времен. И оператор замечательный - Петр Духовской. Когда складывается такая ситуация, если позовут, соглашусь, даже перед тем, как читать материал. Просто пойду работать, зная, что это будет большое удовольствие.

Каких еще проектов с вашим участием зрителю ждать?

Алена Бабенко: Сейчас мне предлагается один интересный проект, тоже сериал, мне нравится. И фильм. Но в сегодняшней ситуации это все, как говорится, размыто. Что касается планов наверняка, то это репетиция нового спектакля в театре "Современник", последняя пьеса Евгения Гришковца "Собрание сочинений". Режиссер Виктор Рыжаков. Репетируем по Zoom пока. Чувствуешь себя Гулливером в стране лилипутов. Сидишь перед экранчиком, у тебя там маленькие человечки разговаривающие, а ты такая большая (смеется).

Говорят, что нужно сейчас покупать большие экраны.

Алена Бабенко: Мне, наоборот, хочется выкинуть все экраны. И сказать: "Репетируем вживую!"

Чему вас научила изоляция? Что-то вы сделали такое, чего раньше не приходилось?

Алена Бабенко: Во-первых, я человек, который ищет во всем плюсы. Поэтому восприняла в плюс то, что меня отрезали от суеты и сказали: "Ты живешь одним днем". Замечательно! Никаких планов на завтра у меня нет. Я обрадовалась, не было страха. Села дома, конечно, не сразу. Потому что мы все не поверили. Стала бегать везде, ходить, хохотать над коронавирусом. Поскольку у меня был проект "Танцы со звездами", не приходилось сидеть дома: два раза в день были тренировки. Я еще думала, мол, надо же, если бы я стала танцевать в обычное время, когда у меня было столько работы, я бы, наверное, не выдержала физически. И завидовала тем, кто начал перебирать все углы в доме и наводить порядок. До сих пор завидую, потому что у меня ни одного угла не разобрано. Потом я заболела, попала в больницу, теперь вышла и думаю: "Наконец-то! Вот сейчас и начну".