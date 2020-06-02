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Рубрика: Спорт

Ждите сенсаций

Александр Мостовой считает, что в оставшихся матчах Премьер-лиги будет много неожиданных результатов
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8172)
Меньше чем через три недели возобновится чемпионат российской футбольной Премьер-лиги (РПЛ). Пока команды продолжают готовиться к рестарту сезона, намеченного на 21 июня, специалисты и болельщики гадают, как сложится концовка чемпионата.
"Зенит" и ЦСКА - два самых успешных наших клуба за последние десять лет. Фото: РИА Новости "Зенит" и ЦСКА - два самых успешных наших клуба за последние десять лет. Фото: РИА Новости
"Зенит" и ЦСКА - два самых успешных наших клуба за последние десять лет. Фото: РИА Новости

Ожиданиями от предстоящих матчей в первенстве страны с "РГ" поделился бывший полузащитник сборной России, "Спартака" и "Сельты", двукратный чемпион СССР, обладатель национальных кубков Франции и Португалии, один из лучших футболистов в истории нашей страны Александр Мостовой.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Соскучились по нашему футболу?

Александр Мостовой: Можно и так сказать. Поначалу многие вообще думали, что сезон может не возобновиться. Потом, когда некоторые страны стали выходить из карантина, появилась надежда. Немцы молодцы, конечно. Хоть какой-то футбол есть. Хотя, конечно, футбол без зрителей - это немножко не то. Да еще и когда слышны все разговоры на поле...Хорошо, мы их язык не понимаем. Но представьте, что будет на матчах Премьер-лиги. Все будут слышать этот мат-перемат (смеется).

Есть те, кто считает рестарт сезона ошибочным решением. Вы с таким мнением, выходит, не согласны?

Александр Мостовой: Категорически не согласен. Слышал, некоторые жалуются, что по окончании этого сезона не будет времени на подготовку к следующему. Но у нас и так в чемпионате слишком много пауз. Зимой все отдыхают 2,5 месяца и летом 1,5. Четыре месяца в году - в каком еще первенстве такой перерыв? Осталось-то сейчас всего восемь туров. Спокойно можно отыграть их за три недели.

Вы сказали про немецкий чемпионат. Как вам тамошний уровень футбола?

Александр Мостовой: За неделю до возобновления Бундеслиги меня пригласили на телевидение. И еще тогда сказал: ребята, не удивляйтесь, если будет много сенсаций. Все же непонятно, кто в какой форме. Так и случилось. "Байер" побеждает в двух матчах подряд, а потом проигрывает дома "Вольфсбургу" 1:4. "Шальке" ни одного очка не набрал. Только "Бавария" и "Боруссия" держат марку. Я даже где-то читал, что есть статистика, по которой хозяева стали меньше выигрывать. Что-то такое может быть и у нас. Думаю, неожиданные результаты в Премьер-лиге будут. Все же одно дело, когда за тебя болеют десятки тысяч, и совсем другое - 100-200 человек.

Хозяевам, будь то "Спартак" или ЦСКА, будет очень сложно. Одно дело, когда за тебя болеют десятки тысяч, и совсем другое - человек 100-200

На матчи в России до конца сезона будут пускать 10 процентов зрителей. Это правильно?

Александр Мостовой: Кто хочет - пусть едет на стадион. Все равно эти люди будут сидеть далеко друг от друга. Может, стоило сделать как в Дании, где болельщики переживали за своих посредством видеотрансляции. Но такие вопросы не мы решаем.

Можно сказать, что борьбы за золото не будет?

Александр Мостовой: Отрыв в девять очков за восемь туров до конца - это серьезно. Я бы сказал, что "Зенит" процентов на 80 уже чемпион. Тем более и календарь у них относительно легкий. Там, по-моему, из конкурентов только с "Краснодаром" игра. Так что здесь все более-менее ясно.

Фото: РИА Новости
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Решение продлить контракт с Сергеем Семаком верное? В еврокубках-то успехов нет.

Александр Мостовой: А кто из наших тренеров в последний раз что-то показывал в еврокубках? В 2011 году ЦСКА вышел в плей-офф Лиги чемпионов при Слуцком и все. О чем это говорит? Что пора бы нам немножко спуститься с небес на землю. У нас средненький по уровню чемпионат, и большинство игроков такие же. Как знать, может, сейчас мы поймем это. Денег станет меньше, клубы будут думать, прежде чем тратить миллионы на новичков. По голове вся эта ситуация с коронавирусом сильно ударила.

Ваша бывшая команда "Спартак" может на что-то претендовать в этом сезоне в Премьер-лиге? Или лучше сосредоточиться на Кубке страны?

Александр Мостовой: В чемпионате осталось всего восемь матчей. Не думаю, что "Спартак" расслабится. Да и с чего это вдруг? В Премьер-лиге все так непредсказуемо. Так что бороться надо. В том числе и за Кубок России.

Много разговоров вокруг Александра Соболева. Он подходит "Спартаку"?

Александр Мостовой: Мне трудно судить, я ведь вижу его только со стороны. То, что он не забил пока ни одного мяча - ни о чем не говорит. У нас некоторые выходили и забивали, все кричали "ура", но потом что-то не складывалось. Сам Соболев, конечно, прав, что остался в "Спартаке". Кто от такого варианта откажется? Если бы "Спартак" сейчас предложил мне контракт, я бы тоже согласился.

Одна из самых громких историй последних дней - конфликт Аяза Гулиева и тренерского штаба "Спартака". Решение о переводе игрока во вторую команду верное?

Фото: Анатолий Медведь/РГ
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Александр Мостовой: До того, как мне позвонили за комментарием по этой ситуации, я даже забыл, что Гулиев в "Спартаке". Если не ошибаюсь, при Тедеско он отыграл 11 минут или что-то около того. Так что это не потеря однозначно. В команде и так достаточно футболистов. Плюс многие сейчас будут возвращаться из аренды. Тот же Ташаев, например. С численностью состава у спартаковцев проблем не будет. Другой вопрос, в какой форме будут игроки.

У кого больше всего шансов занять второе место и получить прямую путевку в Лигу чемпионов?

Александр Мостовой: Я бы сказал, что у "Краснодара", но у них Ари получил травму. С другой стороны - вернутся Классон, Газинский. "Краснодар", "Локомотив", "Ростов", ЦСКА - вот эти команды будут бороться за серебро.

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