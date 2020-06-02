Армейская тактическая стрельба стала новым видом спорта в России

Минюст зарегистрировал Общероссийскую физкультурно-спортивную общественную организацию "Федерация армейской тактической стрельбы в России".

"Сегодня мы получили свидетельство о регистрации федерации армейской тактической стрельбы в России, датированное 1 июня. Это новая спортивная федерация для нашей страны", - сообщил корреспонденту "РГ" генеральный секретарь ФАТСР, председатель общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрий Нестеров.

По его словам, Федерация объединит несколько военно-прикладных видов спорта в одно направление. Он отметил, что армейская тактическая стрельба - это новый военно-прикладной вид спорта, не имеющий аналогов в истории российского и мирового спорта. Его уникальность в комплексном применении нескольких видов стрелкового и холодного оружия, а также элементов рукопашного боя в одном упражнении.

Нестеров сообщил, что Федерация также разработала систему по подготовке граждан России армейской тактической стрельбе. В этой системе три направления - подготовка допризывной молодежи, госслужащих и мобилизационного резерва. В ближайших планах - разработка методических программ для разных направлений подготовки спортсменов по армейской тактической стрельбе и строительство пилотного многофункционального огневого городка армейской тактической стрельбы в Тульском суворовском военном училище.

Федерация армейской тактической стрельбы в России создана по приказу министра обороны Сергея Шойгу в соответствии с поручением президента Владимира Путина о развитии военно-прикладных видов спорта. Ответственным за федерацию назначен заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. Президентом ФАТСР избран начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ Иван Бувальцев.