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02.06.2020 15:52
Рубрика: Власть

Авиация пролетит на параде над Красной площадью за пять минут

Текст: Юрий Гаврилов

Парадный строй из 75 самолетов и вертолетов пройдет над Красной площадью 24 июня за пять минут. Об этом во вторник на селекторном совещании в Минобороны сообщил врио главкома ВКС России генерал-лейтенант Виктор Афзалов. По его словам, к тренировкам воздушной части парада в Москве также привлекают 37 резервных летательных аппаратов.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Какую новую технику покажут на Параде Победы 24 июня

Генерал уточнил, что праздничный пролет будет включать демонстрацию 16 групп авиатехники. Откроют его вертолеты армейской авиации - десантно-транспортный вертолет Ми-26 появится над Красной площадью в сопровождении четверки Ми-8. Следующими будут три группы по пять вертолетов Ми-35, Ка-52 и Ми-28 в боевом порядке "клин".

За ними пролетят воздушные суда Военно-транспортной, специальной и Дальней авиации. Они будут представлены самолетами А-50, Ил-76, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ил-78.

"Далее две группы самолетов оперативно-тактической авиации (МиГ-29 и Су-24) в боевом порядке "пеленг". Замыкают строй две группы по одному звену самолетов МиГ-31К и Су-57", - сказал Афзалов.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В параде на Красной площади будут участвовать около 14 тысяч человек

В заключительной части воздушного парада над Красной площадью пройдет строй из 10 самолетов оперативно-тактической авиации в плотном боевом порядке "тактическое крыло", группы высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи".

Завершит авиапарад группа из шести штурмовиков Су-25, которые с использованием аэрозольного распыления цветов "нарисуют" в московском небе государственный флаг Российской Федерации.

Всего, по его словам Афзалова, на праздничных авиашоу в 37 городах России и на нашей базе в сирийском Хмеймиме 24 июня пролетят более 511 самолетов и вертолетов.

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