"Барселона" согласовала контракт с Лаутаро Мартинесом

Испанский футбольный клуб "Барселона" достиг соглашения о контракте с аргентинским нападающим миланского "Интера" Лаутаро Мартинесом.

Как сообщил итальянский журналист Николо Скира, речь идет о зарплате в 12 миллионов евро в год. Помимо этого в договоре будут прописаны и различные бонусы. Ожидается, что в скором времени клубы согласуют трансфер футболиста.

Сообщается, что за Мартинеса каталонцам придется заплатить около 90 миллионов евро, а также отдать одного из своих игроков. Ранее руководство "Барселоны" рассчитывало приобрести Мартинеса за 60 миллионов евро, отдав при этом полузащитника Артуро Видаля и защитника Нелсона Семеду. Однако итальянская сторона выразила несогласие и потребовала 111 млн евро.

Мартинес является партнером по сборной Аргентины капитана "Барселоны" Лионеля Месси, который, по сообщениям СМИ, и предложил этого игрока. За карьеру в "Интере" на счету Мартинеса 16 голов в 31 матче. В составе аргентинской сборной он стал автором девяти голов в 17 матчах.