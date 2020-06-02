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02.06.2020 19:43
Рубрика: Власть

Бастрыкину доложили о проверках прокуроров по жалобам медиков

Текст: Наталья Козлова
О проблемах прекращения уголовных дел и о распоряжении Александра Бастрыкина увеличить места в кадетских корпусах страны для сирот говорили сегодня на оперативном заседании в Следственном комитете РФ.

Александр Бастрыкин провел важное оперативное совещание. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала корреспонденту "РГ", что речь шла о прекращении уголовных дел, ситуации с распространением инфекции и работе следователей по жалобам медиков, об организации приема в образовательные учреждения ведомства, а также создании экспертного учреждения СК России.

Александр Бастрыкин отметил, что за 2019-2020 годы было направлено в суд более 129 тысяч расследованных уголовных дел. Из них из-за возмещения ущерба прекращено 635 дел. А ещё 1687 дел - прекращено с формулировкой из-за "деятельного раскаяния обвиняемых". Ещё 3316 "экономических" уголовных дел передано в суд для прекращения "с применением судебного штрафа". В этом году число прекращенных дел незначительно возросло. По мнению Бастрыкина, прекращение уголовных дел за истечением сроков давности привлечения к ответственности неприемлемо без установления гражданина, виновного в совершении преступления, поскольку от этого зависит возможность потерпевшего заявлять свои материальные и моральные претензии в суде.

Бастрыкин направил следователей в Карачаево-Черкессию

Обсуждая ситуацию с коронавирусом, руководитель следственного управления СК по Карачаево-Черкесской Республике доложил, что по жалобам медиков о невыплате денег, было возбуждено дело по статье "халатность". Расследовать его будут в центральном аппарате СК.

Глава следственного управления СК по Республике Дагестан сказал о снижении количества заболевших и нормализации работы медучреждений. Во время следственных проверок по заявлениям медиков последним выплатили положенные деньги.

Обсуждали на совещании и проведение приемной кампании в ведомственных образовательных учреждениях СК. Напомним, что в этом году 153 выпускника закончат кадетские корпуса СК России. Получит дипломы и 151 студент академий в Москве и Санкт-Петербурге. Для академии в Северной столице это будет первый выпуск.

Все выпускники академий уже распределены по территориальным следственным подразделениям СК России. Главное - по поручению Александра Бастрыкина увеличено количество мест для ребят из детских домов и интернатах. Ещё важная новость - в кадетских корпусах прием документов продлен до 15 июля 2020, документы принимаются бесконтактным способом.

Говорили на совещании и о создания судебно-экспертного учреждения в системе Следственного комитета РФ. И о. руководителя судебно-экспертного управления СК Андрей Марков доложил, что работа идёт по плану. Подготовлены проекты необходимых документов, определяется имущество для передачи в создаваемое учреждение.

СК завершил следствие по делу о распространении фейка о коронавирусе

Александру Бастрыкину на совещании доложили о том, как идут следствия по некоторым преступлениям против детей. Руководитель ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщил о расследовании убийства 12-летней девочки, которая пропала 29 мая. Следователи установили причастность к преступлению местного жителя 1994 года рождения, который убил ребёнка и спрятал тело в колодце. Мужчина задержан.

А руководитель СУ СК по Брянской области доложил о ситуации с маленькой девочкой, которую нашли истощенной у опекуна. Сейчас ребёнок в больнице. Приёмную мать нашли, задержали и допросили. А сотрудники регионального подразделения, кроме расследования нарушений закона опекуншей, возбудили уголовное дело о халатности чиновников опеки.

Александр Бастрыкин подчеркнул необходимость провести полноценное исследование состояния девочки и дать оценку действиям должностных лиц органов профилактики. Также глава СК России обратил внимание руководства регионального следственного управление на дальнейшую поддержку девочки и внимание к ее судьбе.

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