В течение июня-июля на Ямале 48 предприятий ТЭК и 627 подрядных организаций должны провести перевахтовку своих сотрудников. Ситуация с коронавирусом в округе под контролем, но пока остается напряженной. В связи с чем руководство ЯНАО решает сейчас непростую и при этом стратегическую для нашей страны задачу: обеспечить бесперебойную работу добывающей отрасли России в условиях пандемии.

"В ближайшее время у нас стартует летний строительный сезон, и в округ заедет большое количество работников. Также ожидаются перевахтовки компаний ТЭК", - отмечает губернатор округа Дмитрий Артюхов.

Сезон строительства на Ямале короткий, поэтому откладывать его начало нельзя. Непрерывной должна оставаться и работа нефтегазовых компаний, от которых зависит не только бюджет региона, но и всей страны.

В начале пандемии компании уже увеличили длительность вахт, но и этот временной интервал подходит к концу. "Перевахтовки неизбежны, работникам нужен отдых, а процесс добычи, переработки и транспортировки углеводородов не должен останавливаться, это вопрос энергетической безопасности страны", - констатирует первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников.

При этом именно вахтовики в начале мая дали в регионе всплеск зарегистрированных случаев заболевания. "Была нагрузка на систему здравоохранения региона. Сейчас рост количества заболевших замедлился. Сработали и контроль, и профилактика. Но проблема все еще актуальна, ведь заезд работников из других регионов продолжится. К тому же мы видим, что контроль состояния здоровья прибывающих вахтовиков со стороны небольших подрядных организаций зачастую слабее, чем в крупных компаниях", - комментирует Ситников.

Ежедневно в Новый Уренгой - столицу ямальской добычи прибывают более 10 авиарейсов и до 5 поездов дальнего следования. Город на несколько ближайших месяцев превратится в огромный транзитный узел, принимающий и отправляющий сотни человек ежедневно. Региону требуются точечные решения, рассчитанные на специфику трудовой миграции Ямала. В связи с чем 30 мая Дмитрий Артюхов подписал постановление, в котором прописаны более строгие, чем ранее, правила въезда в газовую столицу России.

Прежде всего, предусматривается более жесткий контроль соблюдения уже установленных правил. С середины апреля к работе допускаются только те, кто прошел обязательное тестирование лицензированными лабораториями на коронавирус за три дня до приезда на Ямал. Также предусмотрена и 14-дневная изоляция в регионе до начала работы. Более того, к работе допускаются лишь прошедшие повторные отрицательные тесты после обсервации.

С 1 июня в Новом Уренгое усилен контроль за въездом в город. В районе железнодорожного вокзала и в аэропорту города развернуты мобильные контрольные пункты, работу которых обеспечивают сотрудники полиции, департамента общественной безопасности и гражданской защиты. Они должны проверять у всех прибывающих из других регионов вахтовых работников наличие отрицательных тестов на коронавирус. "Сейчас это требование выполнить гораздо проще, так как доступность тестов по всей стране значительно возросла", - подчеркивает Дмитрий Артюхов. Это подтверждается статистикой, которая свидетельствует, что большинство пребывающих в Новый Уренгой вахтовиков соблюдает требования о наличии отрицательного теста на COVID-19.

Немаловажно и то, что прибывшие работники направляются на 14-дневную обсервацию в места, заранее подготовленные работодателями. Причем с 1 июня под обсерваторы запрещено использовать жилые и другие помещения города, кроме выделенных или согласованных муниципалитетом. Впрочем, данное указание не застало работодателей врасплох, и к началу сезона перевахтовки предприятиями ТЭК было организовано 126 помещений для изоляции своих работников.

Например, компания "Газпром добыча Надым" развернула 6 пунктов временного пребывания в Надыме, а также в отдельно стоящих зданиях вахтовых жилых комплексов месторождений компании. Их общая вместимость - 469 человек - позволяет провести смену вахтового персонала без нарушения требований трудового законодательства как по нормативам длительности вахты, так и по итоговой годовой сумме рабочего времени.

Частью комплексного решения по созданию "чистых" вахт на добывающих объектах "Газпром нефти" стала и организация буферных вахт - на месторождения заезжают только сотрудники с отрицательными тестами, не представляющие угрозы для окружающих.

Как отмечает главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко, обязательная обсервация и тестирование вахтовых работников - эффективный фильтр против инфекции. За время действия данных правил в ЯНАО работодателям удалось выявить около 100 носителей COVID-19 среди прибывающих из других регионов сотрудников и, значит, предотвратить возникновение крупных очагов распространения инфекции в трудовых коллективах. Что, в свою очередь, позволяет гарантировать стабильную ситуацию в целом в регионе, обеспечивая здоровье проживающих в округе и временно работающих людей.

"Глава региона в условиях передачи полномочий из федерального центра по борьбе с коронавирусом инициативно и, главное, быстро принимает решения. Это позволяет сохранить в рабочем состоянии ключевую для страны нефтегазовую отрасль", - прокомментировал принятые губернатором ЯНАО Артюховым меры член комиссии по энергетике РСПП, политолог Марат Баширов.