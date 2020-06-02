Борьбе с COVID-19 дадут правовую оценку

Реализации принимавшихся для нераспространения в России коронавирусной инфекции решений будет дана оценка с привлечением юридического сообщества.

По итогам прошедшего в понедельник президиума Координационного совета по борьбе с заболеванием Министерству юстиции, Министерству здравоохранения, Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и экспертами поручено проанализировать практику применения нормативных правовых актов, в том числе указов мэра Москвы, изданных на волне пандемии COVID-19.

Особое внимание они должны обратить на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан.

О результатах в правительство доложат до 8 июня.