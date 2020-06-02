Чернышенко: 35 регионов готовы к смягчению ограничений

Среди субъектов Российской Федерации 35 готовы к первому этапу смягчения ограничительных мер, введенных из пандемии коронавируса. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на брифинге по смягчению ограничительных мер в сфере культуры и спорта.

"Уже 35 субъектов Российской Федерации готовы к смягчению ограничительных мер, переходу на первый этап снятия ограничений, 7 (субъектов) уже переходят на второй этап", - передают слова вице-премьера РИА Новости.

Первый этап смягчения ограничительных мер, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора, означает открытие небольших промтоварных магазинов и предприятий сферу услуг. К этому добавляются пешие прогулки на улице, но не более чем вдвоем и без посещения мест массового скопления людей, например, детских площадок. Допустимы и занятия спортом, но с минимальной дистанцией между тренирующимися в пять метров.