Чернышенко: Музеи и кинотеатры откроются в июле, театры - осенью

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, как культура будет выходить из ограничений, связанных с пандемией. По его словам, происходить это будет поэтапно, а реальная возможность попасть в кино или на выставку появится у россиян к середине лета.

На брифинге в правительстве Чернышенко сообщил, что возвращение к привычной жизни будет происходить "с четким соблюдением мер безопасности", а конкретные даты открытия учреждений культуры в каждом регионе будут свои. Тем не менее, уже летом некоторые из них начнут принимать первых посетителей.

"Кинотеатры смогут заработать в середине июля. Там предусмотрена особая рассадка", - приводит слова вице-премьера ТАСС. К тому же времени предполагается, что свои двери откроют и музеи. А вот театры и концертные залы снимут ограничения в числе последних.

"Театры и концертные залы так же, как и во всем мире, открываются на последнем этапе снятия ограничений, но планируется, что уже осенью они нас порадуют новыми постановками", - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Напомним, большинство учреждений культуры в стране закрылось в середине марта из-за распространения коронавирусной инфекции.