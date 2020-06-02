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02.06.2020 13:45
Рубрика: Спорт

Чернышенко: Российский футбол возобновится 19 июня

Текст: Максим Домчев
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что российский футбол возобновится 19 июня, хоккей и баскетбол - в августе-сентябре. Об этом он рассказал на встрече с журналистами.
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Сезоны в Российской футбольной премьер-лиге, чемпионате КХЛ и Единой лиги ВТБ приостановили в марте из-за пандемии коронавируса. Позднее были приняты решения, что хоккейный и баскетбольный турниры доигрываться не будут.

Фото: Анатолий Медведь/РГ
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"Всегда особое внимание к футболу, прежде всего к нашему футбольному национальному первенству, и к хоккею. Футбол вернется в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи премьер-лиги. Хоккей и баскетбол могут вернуться уже в августе-сентябре", - сказал Чернышенко журналистам.

Также вице-премьер сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры о показе большинства матчей чемпионата РПЛ на федеральных телеканалах.

"Российская премьер-лига и Российский футбольный союз провели большую работу и сегодня готовы обеспечить безопасность для спортсменов и зрителей. На этом этапе согласовано открытие трибун на матчах премьер-лиги, - сказал Чернышенко.

"Пока с минимальным количеством зрителей, не более 10%, но это уже живой футбол, с поддержкой зрителей, создающих небывалую эмоциональную атмосферу. Поскольку присутствие болельщиков на трибунах будет ограничено, мы договариваемся о том, чтобы больше матчей можно было видеть на бесплатных федеральных каналах", - добавил он.

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