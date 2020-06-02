Каждый четвертый работник планировал во время самоизоляции повысить квалификацию на онлайн-курсах, а каждый шестнадцатый - поменять профессию. Думают сегодня о будущей профессии и выпускники школ. Помочь им разобраться в ситуации на рынке труда мы попросили проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.

Самая надежная профессия во все времена - врач. Она всегда востребована. Вот только учиться на нее придется очень долго. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Быстро не получится

Александр Львович, так какие самые надежные профессии, востребованные даже в кризис?

Александр Сафонов: В первую очередь очень востребованы медицинские работники. Пиковые запросы по врачам составляют 125 тысяч человек, включая средний медперсонал. Это можно взять на заметку тем, кто сегодня выбирает себе будущую профессию.

А остальным надо понимать, что переобучиться на врача очень сложно. Уйдет как минимум восемь лет учебы в вузе. Плюс год стажировки. Поэтому просто так взять и принять решение - хочу теперь быть врачом и буду - не получится. По крайней мере надо решить, как эти девять лет зарабатывать себе и своей семье на жизнь.

Также всегда есть запрос на айтишников. И это тоже информация к размышлению для абитуриентов. Для переобучения же надо учесть, что здесь не просто нужны знания традиционных программ, но и умение разговаривать с этой техникой на ты. Иметь специальные навыки. Это тоже требует высшего образования и опыта работы. Конечно, период подготовки здесь меньше. Чтобы стать классным программистом, если уже есть математическое образование, достаточно двух-трех лет.

Также всегда есть спрос на специалистов, которые занимаются серьезной аналитикой. Но на рынке труда работодатель будет перебирать тех, кто себя уже проявил. Поэтому просто так прыгнуть в эту профессию не получается ни молодым, ни тем, кто надумает на нее переучиться.

На стройку - от безработицы

А строители? "РГ" провела исследование по регионам - там много новых вакансий появилось. В первой тройке - строители.

Александр Сафонов: Это пока, к сожалению, не то количество вакансий, которое может сделать погоду на рынке труда. Но если будут реализовывать нацпроекты в том объеме, которые заявлены, можно ожидать создание большого числа дополнительных рабочих мест, связанных со строительством. Это инженеры, геодезисты, рабочие высокой квалификации. Хорошие сварщики, кстати, всегда в цене.

Что касается других компетенций, которые востребованы в строительстве жилых и нежилых помещений, то тут, к сожалению, чаще всего ставка делалась на мигрантов. Здесь необходимо бороться с теневой занятостью. Иначе эти рабочие места так и будут закрыты для российского гражданина. Впрочем, чтобы стать востребованным строителем, все равно надо учиться, приобретать опыт - хотя бы год-два.

А есть гарантия, что отрасль будет все это время развиваться?

Александр Сафонов: Я все-таки надеюсь, что как раз через год-два мы увидим восстановительный рост экономики. И тогда вернется тема строительства крупных промышленных предприятий. Ситуация с коронавирусом показала уязвимость национальных экономик, если значительную часть комплектующих завозят из-за рубежа. Возьмем, например, производство средств индивидуальной защиты. Большую часть их мы завозим из Китая. Хотя могли бы и сами производить. Почему не делаем? Не хватает оборудования, материалов. Все это традиционно заказывают за рубежом.

Свое дело счет любит

Но можно и не переучиваться, а открыть свое дело. Есть госпрограммы для начинающих. Какие направления здесь перспективны?

Александр Сафонов: Как правило, предлагают варианты, связанные либо с личным подсобным хозяйством, либо с мастерскими по оказанию других бытовых услуг. При этом мало кто считает экономику. Открыть-то бизнес помогут. А есть ли на рынке достаточно потребителей той или иной услуги, которые заплатят за новую компетенцию безработного? Вот главный вопрос.

Хорошо, тогда как понять: стоит ли открывать свое дело?

Александр Сафонов: Если нет уверенности, что экономический цикл вашего нового предприятия будет иметь хотя бы трехлетний горизонт, то тратить деньги на его создание - бессмысленная тема. Также должны просчитывать и службы занятости. Нет уверенности? Лучше заниматься подготовкой этих людей под серьезные профессии, под конкретные бизнес-проекты в регионе.

Возьмите на заметку

Осторожно: мошенники!

Александр Львович, оставшись без работы, многие люди впадают в уныние. Подскажите, как правильно вести себя в такой ситуации?

Александр Сафонов: Во-первых, надо всегда оставаться в позитиве. То есть понимать, что все это не навсегда. Во-вторых, идеология привыкать к плохому - это плохая идеология. Нужно искать возможности. Это сложно. Иногда приходится сто раз попробовать, прежде чем получится какой-то вариант. В поиске работы надо использовать в первую очередь знакомых, соцсети, те сервисы, которые размещают резюме.

В-третьих, в поисках работы будьте бдительны! Помните, что собеседование и прочее должны быть бесплатными. В условиях экономического кризиса всегда находятся люди, которые попытаются нажиться на чужом горе. Вам могут, например, предложить: поработайте немного бесплатно, мы посмотрим, на что вы способны. Это на 200 процентов мошенники.

В-четвертых, нужно как можно быстрее найти хоть какую-то работу. Подумайте, что можно сделать здесь и сейчас. Если есть понимание, что можете начать свое дело в виде оказания услуг населению, например, человек умеет брить, стричь, и что такие услуги востребованы, - этим надо заниматься. У кого-то было хобби, которое люди развивали ради заполнения свободного времени. В некоторых случаях это хобби может оказаться смыслом будущей жизни. Словом, надо понять, какие существуют потребности в вашем городе, регионе, в соседнем районе. Какие вакансии востребованы? Может быть, решиться на переезд, подумать о возможности смены профессии.

В-пятых, проанализируйте рынок труда. Обратитесь в те базы данных, которые фиксируют живые вакансии, то есть где есть запросы от работодателей. Поищите такие объявления. Опять же не соглашаться на бесплатный труд. Надо поискать вокруг себя, что можно сегодня сделать даже с понижением позиции, социального статуса, но найти работу, чтобы обрести хоть какую-то экономическую устойчивость. А после изменения ситуации на рынке труда перейти в ту профессию, которая кормила вас раньше. Но, опять же надо понимать, насколько она устойчивая.