Последние версии проекта общенационального плана, с которыми ознакомилась "РГ", предполагают, что для преодоления кризиса больше всего государство потратит на развитие инфраструктуры (более 2 трлн рублей за 2020-2021 годы), импортозамещение (более 1 трлн), поддержку граждан (более 700 млрд) и отдельных секторов экономики (также свыше 700 млрд руб.).

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Игорь Зубков

Влияние плана на экономику будет распространяться по трем ключевым каналам: госзакупки, государственные инвестиции, поддержка доходов населения. Общий вклад плана - 3,1% дополнительного прироста ВВП в 2020 году (то есть экономика снизится на 5-5,5%, а не сильнее) и 2,6% - в 2021 году, оценивает член-корреспондент РАН, замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Далеко не все расходы, вошедшие в план, - это "новые" деньги. Например, основные затраты по инфраструктурным инвестициям - вложения в модернизацию БАМа, Транссиба и Центрального транспортного узла. Эти проекты входят в ранее принятый комплексный план инфраструктуры, и таким образом, речь, скорее, идет о перераспределении расходов внутри нацпроектов. Тем не менее в случае реализации плана темпы роста ВВП и ряд других показателей превысят заложенные в нем индикаторы. Во всяком случае, темп роста ВВП на уровне 2,5% достигается даже в рамках инерционного ("если ничего не делать") сценария развития экономики, отмечает Широв.

Гражданам план не сулит новых "вертолетных" денег, но предполагает более адресную поддержку самых нуждающихся, в том числе за счет создания системы "социального казначейства".

Для малого и среднего бизнеса из новых мер важен намеченный "переходный" налоговый режим для предприятий, утративших право на применение спецрежимов. Он предусматривает плавное увеличение фискальной нагрузки на общей системе налогообложения, в том числе при уплате НДС.

Отраслевые меры поддержки, заложенные в план, исходят из того, что восстановление закрытых на период пандемии отраслей (туризм, бытовые услуги, пассажирские перевозки и других) не произойдет автоматически при открытии экономики: за время карантина возник "навес" реструктурированных кредитов и отложенных платежей, а также новых кредитных обязательств, и это грозит увеличением доли "плохих" долгов и цепочкой неплатежей. Большинство из отраслевых мер были анонсированы ранее.

Если запланированные меры будут выполнены, снижение ВВП в 2020 году ограничится 5-5,5%, а в следующем году начнется восстановление экономики

План нацелен и на развитие тех возможностей, которые проявились в этот необычный кризис: решение проблемы эффективной занятости через связку удаленной занятости с дистанционной системой переподготовки кадров; ускоренная цифровизация госуслуг; быстрое отсечение всего лишнего в регулировании на базе уже принятых временных послаблений для бизнеса; импортозамещение на фоне слабого рубля и проблем у импортеров.

Ключевым риском плана, который предполагает полное открытие экономики к середине следующего года, является вторая волна эпидемии, и он содержит меры для того, чтобы этого не случилось.

Цитата

Максим Решетников, министр экономического развития:

"Нам, очевидно, нужен промежуточный налоговый режим для бизнеса, который уже готов тиражироваться, готов открывать новые точки, готов расти. Для него шок перехода к общей системе налогообложения будет крайне серьезным".