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02.06.2020 17:45
Рубрика: Власть

ЦИК утвердил порядок дистанционного голосования по Конституции

Текст: Галина Мисливская
Дистанционная электронная форма на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет применяться только с 25 по 30 июня. В основной день - 1 июля - граждане смогут принять участие в плебисците только лично. Такое решение принял во вторник Центризбирком.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Как рассказал на заседании зампред ЦИК Николай Булаев, регионы, желающие задействовать дистанционный формат, воспользуются технологией Москвы. Она была опробована в прошлом году на выборах депутатов столичного парламента, недавно срок проведения эксперимента продлили на 2020 и 2021 годы. В Центризбиркоме считают, что дистанционное голосование по поправкам в Конституцию может пройти не более чем в трех субъектах Федерации. В ближайшие дни в комиссии ждут от них заявки.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Дистанционно смогут проголосовать граждане, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуг, москвичи регистрируются на сайте mos.ru. Прием заявлений начнется 5 июня и продлится до 14.00 21 июня. Гражданин, подавший заявку, будет исключен из списка по месту жительства и внесен в отдельный список. Само голосование пройдет на портале 2020og.ru.

Важнейшая особенность этой кампании - голосовать по интернету можно будет с 25 июня до 20:00 30 июня. Кто зарегистрировался, но не смог или не захотел воспользоваться "дистанционкой" - имеет право прийти на свой участок и отдать голос лично 1 июля. По словам Николая Булаева, это сделано для того, чтобы исключить двойное голосование.

Перед тем как выдать бюллетень такому гражданину, участковая комиссия проверит, не проголосовал ли он дистанционно. Для этого будет запущен специальный сервис, подтверждение придет по смс.

Проводить дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет специально созданная территориальная комиссия (ТИК). В ее состав пригласят войти представителей парламентских и прочих политических партий, а также членов региональных избиркомов, где пройдет ДЭГ. В ЦИКе считают, что это повысит доверие к новой избирательной процедуре.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Николай Булаев напомнил, что московская технология дистанционного голосования основана на шифровании посредством четырех ключей, которые хранятся порознь до подведения итогов. После закрытия избирательных участков в 20.00 1 июля начнется сбор ключей в присутствии членов ТИК, наблюдателей и журналистов, результаты поступят в систему ГАС "Выборы".

"Дистанционное электронное голосование не претендует ни на какую монополию, это одна из форм голосования, которая может быть использована избирателями в зависимости от того, в каких жизненных условиях он находится", - отметил зампред ЦИК. Он заверил, что в комиссии не намерены, да и не хотели бы полностью переходить в дистанционный формат. Сам Николай Булаев считает, что классическое голосование - на участке с помощью бумажного бюллетеня - "останется надолго, если не навсегда".

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Изменения в Конституцию РФ

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