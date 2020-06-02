COVID-19 мог появиться во Франции еще в ноябре 2019 года

COVID-19 мог появиться во Франции еще в ноябре. То есть на два с лишним месяца раньше, чем первый подтвержденный случай заражения на Старом континенте, а он был официально установлен в Париже в конце января у бизнесмена, прилетевшего из китайского Уханя. Так считают французские медики из больницы "Альберт Швейцер" , что в городе Кальмар на северо-востоке страны.

Специалисты тамошнего отделения рентгенологии за несколько недель провели специальное исследование снимков грудной клетки почти 2500 пациентов, сделанных за последние полгода с помощью компьютерной томографии. Их целью было выявить патологии, которые характерны исключительно для коронавируса.

Как оказалось, такие нетипичные изменения легких были зарегистрированы у двух человек, которые обследовались 16 и 17 ноября. На коронавирусное инфицирование также указывает еще около 30 случаев - декабрьских и январских.

Теперь, как заявил заведующий отделением рентгенологии Мишель Шмит, полученные данные следует проверить с помощью соответствующих тестов. Одновременно с этим для того, чтобы попытаться выйти на "нулевого" пациента, медики намереваются восстановить клиническую историю "ковидных пионеров", их образ жизни, контакты, а также возможные поездки за границу. Правда, уже известно, что никто из них в прошлом году не летал в Поднебесную.