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02.06.2020 15:50
Рубрика: Общество

Анализ ДНК раскрыл 3500-летнюю тайну происхождения "дамы в колодце"

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная группа исследователей провела анализ ДНК останков так называемой "дамы в колодце", умершей более 3500 лет назад и найденной в Турции, и установила, что она была центрально-азиатского происхождения.

Как сообщает Daily Sabah, открытие поможет ученым лучше понять пути миграции народов в один из решающих периодов истории человечества.

Исследователи провели анализ ДНК женщины, останки которой с признаками насильственной смерти были обнаружены при раскопках в древнем городе Алалах в Турции. Они были найдены в глубоком колодце, поэтому ученые прозвали эту женщину "дамой в колодце".

Фото: pompeiisites.org
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Но исследование было посвящено не только и не столько ей. Всего были проанализированы останки 110 людей, которые проживали в период от 7500 до 3000 лет назад на обширной территории, охватывающей современную Турцию и Иран.

Результаты предоставили наиболее полный на сегодняшний день набор данных о генетике тех людей и взаимодействии народов в этом регионе после появления сельского хозяйства и возникновения городов-государств. Это были две важные вехи в истории человечества.

Ученые выяснили, что популяции из Анатолии и Кавказа начали генетически смешиваться около 6500 года до нашей эры. Следующие миграционные изменения произошли около 4000 лет назад, когда местные народы начали смешиваться с народами Месопотамии.

Анализ ДНК "дамы в колодце" доказал, что люди мигрировали на очень большие расстояния. Было установлено, что она родилась где-то в Центральной Азии, примерно в 3200 километрах от колодца, в котором были обнаружены ее останки.

Фото: Roizer Aharon/Israel Nature and Parks Authority
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По словам исследователей, она умерла в возрасте от 40 до 45 лет, вероятно, между 1625 и 1511 годами до нашей эры. На ее теле были обнаружены следы множества травм.

"Как и почему женщина из Центральной Азии - или оба ее родителя - оказалась в Алалахе, мы не знаем, - говорит соавтор исследования, немецкий археолог Людвиг Максимилиан Филипп Стокхаммер из Исследовательского центра института имени Макса Планка (Германия). - Это были захватчики или рабы? А может быть, эта женщина вступила в брак? Мы можем только сказать, что генетически она абсолютно чужой для этих мест, и она точно не была ребенком, рожденным в результате межэтнического брака".

По его словам, анализ останков также доказал, что "дама в колодце" была убита. Но причину смерти, видимо, установить уже никогда не удастся. Можно только гадать, кто лишил ее жизни и почему. Возможно, она стала случайной жертвой грабителей. Не исключено, что убийцами двигала ненависть к инородцам.

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