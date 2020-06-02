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02.06.2020 22:00
Рубрика: Спорт

Белые подвели

Даниил Дубов с поражения стартовал в финале онлайн-турнира
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8172)
Российский гроссмейстер Даниил Дубов проиграл американцу Хикару Накамуре в первом матче финала онлайн-турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge.

Встреча завершилась со счетом 2,5-1,5 в пользу Накамуры. В первых двух партиях верх взял американский шахматист, в третьей белыми фигурами победил Дубов, четвертая завершилась вничью.

Фото: Getty Images
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Результат второго мини-матча стал известен вчера уже после подписания этого номера "РГ" в печать. Чтобы побороться за 45 тысяч призовых и путевку в Гранд-финал серии онлайн-турниров, которую запустил чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, Даниилу Дубову нужно было сравнивать счет и доводить противостояние с Накамурой до решающего третьего матча.

На старте Дубову не повезло. Он проиграл белыми. И в принципе не смог показать свою игру - интересную, нестандартную, острую, о которой так много говорят на турнире и эксперты, и соперники. Но у Накамуры, который находится на подъеме после победы в полуфинале над Карлсеном, похоже, получилось найти подход к неудобному для многих оппоненту.

- Дубов действует, отталкиваясь от личности соперника, а не от позиции на доске. Так он играл против Сергея Карякина и Дин Лижэня, заставляя их выходить из зоны комфорта. Им это явно было не по душе, в такой обстановке они не могли найти верный ход, - приводит слова Накамуры портал chess24. - Я знаю, что Дубов любит оказывать давление белыми, играть креативно, нестандартно. Поэтому я, наоборот, старался играть очень надежно.

Даниилу Дубову нужно вернуть свою игру - острую и нестандартную

Между тем появился обновленный рейтинг ФИДЕ в классических шахматах. Лидирует Магнус Карлсен. В топ-3 также входят Фабиано Каруана и Дин Лижэнь. Лучший из россиян Ян Непомнящий занимает четвертое место. Александр Грищук - шестой. Победитель турнира претендентов и участник матча за шахматную корону 2016 года Сергей Карякин пока не может усилить свои позиции. Он на 17-й строчке.

Спорт Шахматы

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