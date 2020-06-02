Эксперт ВОЗ призвала людей с любыми признаками ОРВИ самоизолироваться

Даже после отмены карантинных мер людям придется адаптироваться к новой реальности и соблюдать определенный комплекс мер предосторожности, считает представитель ВОЗ в России доктор Мелита Вуйнович.

"Первое и главное действие состоит в том, что заболевшие люди (особенно с респираторными симптомами) даже без тестирования изолируют себя, - сказала Мелита Вуйнович в интервью порталу стопкоронавирус.рф. - Во-вторых, новые-старые меры гигиены должны стать неотъемлемой частью нашей жизни, в равной степени для всех поколений - респираторный этикет, мытье рук всякий раз, когда мы прикасаемся к чему-то, и, конечно, важно соблюдение расстояния в 1,5 м, когда это возможно".

По ее мнению, нужно быть готовым следить за новостями о вирусе, о его распространении так же, как мы отслеживаем прогноз погоды.

Она отметила, что правильное и своевременное информирование население помогло в России принять комплекс организационных мер (самоизоляция, остановка работы предприятий и т.д.), и это дало возможность сдержать эскалацию инфекции.

Теперь нам всем придется "гибко адаптироваться к мерам, которые могут потребоваться". "Быстрое и полное соблюдение мер (например, 14-дневный карантин для лиц, контактировавших с заболевшим), гарантирует, что лишь несколько человек будут в карантине, а не массово. Важна солидарность людей", - подчеркнула Мелита Вуйнович.