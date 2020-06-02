ЕС поддержал право на мирный протест и осудил полицейское насилие в США

В Евросоюзе поддерживают право американцев на мирный протест, осуждают насилие, в том числе со стороны полиции, и призывают народ США к сдержанности и единению. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Мы поддерживаем право на мирный протест, мы осуждаем насилие и призываем к сдержанности. ЕС осуждает расизм во всех его проявлениях и призывает Америку объединиться и залечить раны", - сказал Боррель, чьи слова приводит ТАСС.

Он также подчеркнул, что в ЕС осуждают "насилие и злоупотребление властью со стороны полиции", которые стали причиной гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. "Все жизни священны, в том числе жизни чернокожих граждан", - отметил он.

По словам Борреля, в Европе "шокированы и обескуражены смертью Джорджа Флойда".

"Общество должно всегда оставаться бдительным против чрезмерного использования силы, чтобы любое применение силы осуществлялось в рамках прав человека и при соблюдении верховенства закона. Тем, кто должен отвечать за защиту закона, не следует использовать насилие в чрезмерном объеме. Смерть Джорджа Флойда стала явным превышением служебных полномочий полиции", - заявил политик.