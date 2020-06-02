Евросоюз: Вашингтон вправе пригласить Россию на саммит G7

Соединенные Штаты на правах председателя неформального объединения семи ведущих экономик мира G7 и организатора следующего саммита "семерки" имеют право пригласить на него Россию в качестве наблюдателя. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

При этом, по его словам, США не могут самостоятельно решать вопрос об участии или правах РФ в предстоявшем мероприятии. "США в настоящий момент имеют право направлять гостевые приглашения странам для участия в саммите "большой семерки", однако страна - председатель [G7] не может менять сам формат организации или приглашать в ее состав новых членов", - сказал высокопоставленный европейский чиновник.

Напомним, что в августе 2019 года президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения к формату G8 с участием России.

Впрочем, по мнению Борреля, Россия пока не может присоединиться к группе семи. "G7 - это форум ведущих демократических стран мира, разделяющих общие взгляды. Сотрудничество именно между странами, разделяющими общие взгляды, сейчас важно более, чем когда-либо. Россия отошла от этих принципов, в результате чего была вынуждена покинуть этот форум. Ситуация пока не изменилась в достаточной степени", - отметил шефа европейской дипломатии.