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02.06.2020 16:20
Рубрика: Культура

Фестиваль "Окно в Европу" переносится с августа на декабрь

Текст: Сусанна Альперина

XXVIII Фестиваль российского кино "Окно в Европу" пройдет в городе Выборг не в августе, как было запланировано, а c 16 по 22 декабря 2020 года. Объявленные ранее сроки проведения смотра изменены в связи с известными обстоятельствами. "Из-за вынужденных карантинных мер многие кинокомпании не смогли вовремя завершить работу над проектами. Но к декабрю, мы надеемся, все невзгоды будут уже позади, вирус утихнет, а фильмы будут завершены", - говорится в релизе, который был распространен руководством одного из крупнейших российских кинофестивалей.

Фото: видеосервис START
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Дирекция киносмотра "Окно в Европу" напоминает, что самый первый Выборгский фестиваль проходил 1993 году именно в декабре. Тогда, в кризисный для всей страны и отечественной киноиндустрии период, кинорежиссеры Савва Кулиш, Марлен Хуциев, Владимир Коновалов, композитор Микаэл Таривердиев и продюсер Геворг Нерсисян организовали в Выборге кинематографический форум для тех, кто, несмотря ни на что, продолжал снимать кино.

При этом Оргкомитет фестиваля продолжает работать над программой, но отборочный тур продлевается до 1 октября. Ознакомиться с регламентом и условиями участия в программах смотра, заполнить заявочную форму можно на странице фестиваля "Окно в Европу". Об условиях и сроках проведения конкурса "Окно в Интернет" будет объявлено дополнительно.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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