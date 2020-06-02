Александра Трусова, с именем которой связан самый громкий трансфер в фигурном катании последнего времени, присоединилась к группе своего нового тренера Евгения Плющенко на сборе в Кисловодске.

Как рассказала Трусова во время прямого эфира в Instagram, пока все спортсмены сидят по отдельным номерам и ждут результатов тестов на коронавирус. Но Саша уже рвется на лед - тренировать четверные прыжки.

- Не думаю, что удалось сохранить форму. Очень трудно без льда, - призналась Трусова. - На самоизоляции я проводила две тренировки в день. С утра обычно бегала, качала пресс, спину, делала подкачку - всего по чуть-чуть. Вечером уже прыгала на полу. Но все равно ощущение льда пропадает. Но я не волнуюсь перед возвращением на каток. Я люблю восстанавливать прыжки.

Александра не назвала, с какими специалистами помимо самого Плющенко будет сотрудничать, но отметила, что работать собирается не только над техникой, но и над скольжениями, вращениями, артистизмом. Именно эти компоненты ее программ ранее подвергались критике. Трусова даже намекнула, что мы можем увидеть ее в лирическом образе. Но все же для атлетичной Саши, которая может отжаться как минимум 50 раз, главная цель прежняя: чисто исполнить пять "квадов" в одной программе.

- Стараюсь с каждым годом все больше и больше четверных вставлять в программы, - завила Трусова. - В прошлом сезоне я прыгала и три "квада", и четыре, что для меня очень важно. Но пять четверных сделать не удалось. Я считаю, что не могла справиться с волнением на тех стартах, на которых срывала прыжки. Надеюсь, в следующем сезоне все получится. Я еще мало чего достигла. Хочется большего.

Трусова будет оттачивать тройной аксель и разучивать четверной риттбергер. И наверняка преуспеет. Ведь во время эфира в Instagram появилось еще одно доказательство того, что она не может без прыжков. Когда у фигуристки спросили, в каком виде спорта она хотела бы попробовать свои силы, Саша назвала прыжки с шестом: " Наверное, у меня не получится. Но так интересно узнать, что они ощущают в момент прыжка".