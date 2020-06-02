"Формула-1" представила календарь первых восьми этапов сезона

Руководство "Формулы-1" объявило календарь первых восьми гонок сезона-2020.

Чемпионат стартует 5 июля в Шпильберге с Гран-при Австрии. Там же 12 июля пройдет еще одна гонка под названием Гран-при Штирии. 19 июля состоится Гран-при Венгрии, а последующие два этапа примет британская трасса Сильверстоун. 2 августа там пройдет Гран-при Великобритании, а 7-го - Гран-при 70-летия. 30 августа планируется провести Гран-при Бельгии, и, наконец, 6 сентября - Гран-при Италии.

Дальнейшее расписание будет опубликовано позже, но по регламенту "Формулы-1" восемь гонок - минимальное требование для признания чемпионата состоявшимся.

Напомним, чемпионат мира "Формулы-1" должен был стартовать 15 марта. Из-за пандемии коронавируса были отменены или перенесены первые десять этапов.