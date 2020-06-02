Франция начинает второй этап снятия карантинных ограничений в стране

Во Франции начинается второй этап выхода из карантина. Со второго июня отменяется еще ряд ограничений, введенных в середине марта в связи с пандемией коронавируса. Свободным станет передвижение по стране, носить защитную маску все еще нужно, но только в общественном транспорте. С этой недели к работе вернутся музеи страны. Первым свои двери откроет замок Шамбор. Экскурсантов здесь будут готовы принять уже пятого июня. О втором этапе снятия ограничений рассказал премьер-министр Эдуар Филипп.

"В провинциальных городах к работе со второго июня вернутся кафе и рестораны. А вот парижанам ресторанные интерьеры пока еще будут недоступны. В столице откроют только уличные террасы кафе, зайти в ресторан жители смогут только на с наступлением третьего этапа снятия карантина. К учебе постепенно возвращаются все больше школьников", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Как сообщили в правительстве страны, внутренние границы Шенгенской зоны могут открыться к 15 июня. Затем должны быть согласованы сроки открытия внешних рубежей Европейского союза. Все еще пустыми останутся кинотеатры, ночные клубы и стадионы. К работе они вернутся только с началом третьего этапа снятия ограничительных мер, который намечен на 22 июня.