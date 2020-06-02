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02.06.2020 16:23
Рубрика: В мире

Французские медики: Коронавирус мог появиться в Европе в ноябре

Текст: Елена Бугайская

Французские ученые проанализировали прошлогодние рентгеновские снимки нескольких тысяч больных пневмонией, и обнаружили среди них несколько типичных для пациентов, зараженных SARS-CoV-2.

Фото: iStock
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Напомним, что первые сообщения о коронавирусе появились в декабре прошлого года. Сначала он распространился среди жителей города Ухань китайской провинции Хубэй, затем по всему Китаю, а в 2020 году - по всему миру. Считается, что в Европе он появился в конце января - начале февраля текущего года. 24 января Франция объявила о первых случаях заражения. Оба больных незадолго до этого вернулись из Ухани. Но в последнее время во Франции заговорили о том, что болезнь пришла туда раньше. Специалисты обнаружили коронавирус в образцах крови мужчины, болевшего пневмонией в декабре 2019 года. Причем, по его словам, он не выезжал за пределы Франции, а это значит, что в это время вирус уже распространялся в стране. Медики призвали проводить исследования, которые позволят точно установить, когда SARS-CoV-2 появился на территории страны, и каков реальный масштаб его распространения там в конце 2019-начале 2020 года.

И вот, как сообщает британская The Daily Mail, ученые в госпитале Альберта Швейцера в Кольмаре решили проанализировать рентгеновские снимки болевших пневмонией в конце прошлого года. Профессор радиолог местной больницы Альберта Швейцера Мишель Шмитт и его команда проанализировали почти 2500 рентгеновских снимков, сделанных с начала ноября 2019 года, и обнаружили среди них два с рисунком легких типичных для больных коронавирусом. Эти снимки относятся к середине ноября. Кроме того, они обнаружили еще 12 снимков, подтверждающих заболевание Covid-19 в декабре 2019 года и 16 случаев в январе 2020. Теперь сотрудники больницы взялись за исследование снимков, сделанных в октябре.

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