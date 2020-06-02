Генпрокуратура поручила провести ревизию долгов бизнесу по госконтрактам

Вопрос своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным хозяйствующими субъектами государственным и муниципальным контрактам находится на особом контроле в Генпрокуратуре. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там напомнили, что за 4,5 года благодаря прокурорскому вмешательству добросовестным предпринимателям выплачено свыше 146 млрд рублей просроченной задолженности по таким контрактам.

В то же время, как отметили в Генпрокуратуре, анализ состояния законности и мониторинг средств массовой информации свидетельствуют о том, что задолженность по публичным контрактам в текущем году в отдельных регионах не только не снижается, а, наоборот, растет, что требует незамедлительного принятия дополнительных мер реагирования. При этом, как считают в надзорном ведомстве, кардинальному улучшению ситуации в сфере исполнения контрактных обязательств препятствуют нарушения финансовой дисциплины, а также другие неправомерные действия заказчиков, которые зачастую требуют уголовно-правовой оценки.

Кстати, на эти же обстоятельства обратил внимание Генпрокурор России Игорь Краснов во время проведенных под его председательством оперативных совещаний с участием прокуроров регионов.

В этой связи Генпрокуратура потребовала провести ревизию имеющихся долгов перед бизнесом по исполненным государственным и муниципальным контрактам. Незамедлительно принять дополнительные меры, в том числе уголовно-правового характера, по ликвидации просроченной задолженности и недопущению ее возникновения. Кроме того, на последнем совещании Игорь Краснов напомнил, что по его поручению внесены изменения в действующий порядок согласования внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

За 4,5 года благодаря вмешательству прокуроров погашено свыше 146 млрд руб. долгов по госзаказу

Он потребовал внимательно ему следовать и пресекать нарушения контролерами установленных запретов. Также он указал на необходимость сохранения качества надзора и в других сферах - в частности, в сфере предупреждения и ликвидации ЧС. На отдельных территориях продолжается паводок, в Сибири установилась жара, начались лесные пожары. Кроме того, должно быть обеспечено соблюдение прав граждан, в том числе и на получение поддержки, выделяемой государством.