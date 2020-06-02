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Рубрика: В мире

Главный эпидемиолог Швеции получает анонимные письма с угрозами

Текст: Ариадна Рокоссовская

Главный эпидемиолог Швеции 64-летний Андерс Тегнелл, который отвечает за либеральную стратегию, избранную шведским правительством на время пандемии коронавируса, получает анонимные угрозы по почте и через интернет.

Фото: Martin Ricket / PA via AP
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Напомним, что ограничения в Швеции носят рекомендательный характер. Единственный запрет относится к массовым скоплениям людей: нельзя собирать в одном месте более 50 человек. В домах престарелых только 1 апреля запретили посещения родственников. Шведские границы открыты для стран ЕС, а также Швейцарии, Великобритании, Норвегии и Исландии, и оттуда богатые дамы приезжают, чтобы посетить салоны красоты. Тем временем, на сегодня в Швеции коронавирусом заразились больше 38 тысяч жителей, 4468 из них умерли. Для сравнения, в соседней Норвегии умерли 237 человек, а в Дании - 580.

Фото: AP Photo/Marco Ugarte
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Стратегия, при которой эпидемиологи дают рекомендации, а граждане должны сами решить, прислушиваться к ним или нет, с самого начала вызывала сильный резонанс в шведском обществе. И ученые неоднократно обращались к Андерсу Тегнеллу с призывом сменить тактику и объявить в стране режим изоляции. Как сообщило накануне местное издание Aftonbladet, в последнее время эмоции вокруг Тегнелла накалились до предела. Люди, потерявшие близких из-за эпидемии, уже несколько дней устраивают пикеты возле зданий министерств и в центре Стокгольма, поскольку именно отсутствие законодательно оформленных ограничений, по их мнению, привело к значительному распространению вируса в Швеции. Главному эпидемиологу пришлось пропустить пресс-конференцию в Службе Здравоохранения из-за демонстрантов у входа. К тому же, по информации издания, самому Тегнеллу и его близким начали приходить письма с угрозами. Полиция начала расследование, но пока что не вышла на след злоумышленника.

При этом, следует заметить, что часть шведов считает его героем. Они создали в социальных сетях группы, в которых хвалятся футболками и даже татуировками с изображением Тегнелла.

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